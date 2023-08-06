الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سحر رامي: ولادي بيفتكروني مجنونة علشان بكلم حسين الإمام (فيديو)

سحر رامي وحسين الإمام،
سحر رامي وحسين الإمام، فيتو

سحر رامي، قالت الفنانة سحر رامي: "زوجي الفنان الراحل حسين الإمام وحشني أوي ونفسي يكون موجود معايا، غيابه مأثر فيا جدا".
 

مشكلة سحر رامي مع ابنائها

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "المنسي" المذاع علي قناة "هي": "ساعات ولادي بيدخلوا عليا بيفتكروني مجنونة علشان بكلم حسين الإمام".
 

استشارة حسين الإمام

وأضافت سحر رامي: "طول الوقت بكلم حسين الإمام وباخد رأيه في كل حاجة وكإنه عايش معايا، كان ما بينا تواصل ما بينا غريب ومحدش بيفهمني غيره ".
 

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في وقت سابق، كشفت الفنانة سحر رامي عن حقيقة ظلمها فنيا بسبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

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وقالت الفنانة سحر رامي في تصريح خاص لـ “فيتو”: "إنها لم تظلم فنيا على الإطلاق وأن كل فنان له زمنه ووقته مؤكدا “كلمة ظلم مش في قاموسي والأرزاق بتاعت ربنا”.

وكانت تحدثت الفنانة سحر رامي زوجة الفنان الراحل حسين الإمام  في وقت سابق كا عن بدايتها الفنية  وعن أول فنان وقفت أمامه بالإضافة إلى حديثها عن قصة دخولها عالم " الباليه".

وقالت الفنانة سحر رامي في تصريح خاص لفيتو، إن بدايتها كانت راقصة باليه وهي في سن الـ 12 عام من عمرها وأنها  سافرت للعديد من الدول  للمشاركة في عروض “رقص الباليه”، ثم  اتجهت للعمل في الإعلانات  وبعدها المسرح وكانت انطلاقتها الفنية مع الفنان محمد صبحي.

وتحدثت الفنانة سحر رامي زوجة الفنان الراحل حسين الإمام في وقت سابق عن رأيها في بعض الفنانين الذين استخدموا السوشيال ميديا مؤخرا في شكواهم من قلة المشاركة في الأعمال الفنية.

 

تأثير السوشيال ميديا 
 

وقالت سحر رامي في تصريح سابق لـ فيتو: "إذا السوشيال ميديا لبت مطالبهم  وساعدتهم في المشاركة في أعمال فنية هذا شيء جيد، ومن الطبيعي إن كل الفنانين يشاركون في أعمال فنية.. مش المفروض أنهم يشتكوا لأن من المفروض أن كل الفنانين يشاركوا في أعمال فنية ولا تصح ظاهرة الاقتصار علي البعض فقط".

كما تحدثت الفنانة سحر رامي عن سر ابتعادها عن الساحة الفني لفترة ليست قصيرة بسبب قلة المشاركة في الأعمال الفنية.

 

غياب سحر رامي  
 

وأضافت:"  أنا لا أعرف سبب ابتعادي عن الساحة الفنية وأعلم جيدا أن الجمهور يسأل عني ولكني لا أتلقى عروضا للمشاركة في أعمال فنية سواء في السينما والدراما والمسرح.. أتمنى المشاركة في عمل فني قريبا، لأن الفنان  يريد أن يعمل في الفن حتى وفاته وهناك شخصيات كثيرة أتمنى تقديمها للجمهور".

والفنانة سحر رامي من مواليد عام 1961، تخرجت في المعهد العالي للباليه، وعملت في البداية من خلال اﻹعلانات التليفزيونية، كما عملت مع الفنان سمير غانم فيما بعد من خلال فوازير فطوطة الذي كان يذاع في شهر رمضان.

وذاع اسم سحر رامي بعد ذلك سينمائيا وتلفزيونيا ومن أشهر أعمالها:  كابوريا، حرب الفراولة، أشيك واد في روكسي.

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