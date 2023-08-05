أخبار الفن اليوم: عبد الرحمن أبو زهرة يقرر الابتعاد عن الفن.. وعمرو سعد يعقد جلسات عمل مكثفة لـ "فيلم الغربان"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي

قرر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب حالته الصحية والسن الذي قد وصل له حيث أنه يبلغ من العمر 89 عامًا، مما جعله لا يقوى على العمل لساعات طويلة وتحمل مشقة التصوير.

وأكد مصدر مقرب من عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن قرار اعتزاله الفني كان بإجماع كافة أفراد أسرته الذين أكدوا أنه حان الوقت أن يستريح ويتواجد برفقة أحفاده.

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وكشف المصدر أن مجال التمثيل يتطلب مجهودًا وقدرات كبيرة مثل قراءة السيناريو وحفظ المشاهد، لكن مع التقدم في العمر يكون الأمر صعبًا، كما أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد كرر جملة: " مش عارف أنا بقيت أنسى كتير ليه! "، بالرغم من أن ذاكرته جيدة ولا ينسى أحدًا من أصدقائه أو معارفه، لكنه يقصد نسيان بعض الجمل أمام الكاميرا، التي حفظها بالسيناريو.

عقد مؤخرًا الفنان عمرو سعد جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل فيلم “الغربان” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من أربعة سنوات، حيث كان آخر أفلامه “حملة فرعون” الذي طرح بالسينمات عام 2019.

ومن المفترض أن تستعين الشركة المنتجة لفيلم الغربان بفريق عمل أجنبي لتنفيذ بعض مشاهد الأكشن والجرافيكس، خاصة أنه قد رصدت ميزانية ضخمة لذلك العمل حتى يخرج بالشكل المطلوب.

وسوف يبدأ المخرج ياسين حسن في تصوير أول مشاهد الفيلم فور الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل وترشيح كافة أبطاله، حيث انضمت مؤخرًا الفنانة دينا الشربيني لفريق عمل الفيلم، بعد جلسة مطولة مع المخرج ومنتج الفيلم.

استمر الفنان حمزة نمرة، في تصدر التريند من جديد بكليبه “رياح الحياة”، الذي وصلت نسبة مشاهدته لـ مليون و300 ألف، وذلك بعد طرحه بأيام.

في هذا السياق، يواصل “حمزة”، التجهيز، لمفاجأة جمهوره بمجموعة من الأغاني ضمن ألبومه الجديد، الذى من المقرر أن يطرحه خلال الأيام المقبلة.

أغنية رياح الحياة

أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساج: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

تصدرت الفنانة نادية الجندي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وذلك بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه رفقة تامر حسني في الساحل الشمالي علي أنغام أغنيته الشهيرة “يا بنت الإيه” أثناء وجودهم في سهرة خاصة هناك.

رقص تامر حسني ونادية الجندي في الساحل

وانتشر فيديو رقص نادية الجندي. مع تامر حسني في الساحل الشمالي بشكل كبير علي موقع إنستجرام علي صفحات عديدة، وسط إشادة كبيرة من الجمهور علي رشاقة “الجندي” وطريقة رقصها، كما أن الفيديو أيضا حظي بتعليقات إيجابية عديدة من قبل المتابعين

شهدت دور العرض السينمائى بمصر إقبال جماهيري كبير وتصدرت العائلات المشهد.. وكان تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا بفيلمه الجديد ع الزيرو عقب انطلاق العرض الخاص وسط حضور طاقم العمل وعدد كبير من الفنانين والنقاد.

فيلم ع الزيرو

واستقبلت السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربعة حفلات يوميا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

انضم نجم الأغنية الشعبية حكيم إلى نجوم مهرجان العلمين.

وأعلنت إدارة المهرجان إحياء حكيم لحفل غنائي في مدينة العلمين يوم 17 أغسطس الجاري، مع طرح تذاكر الحفل عبر الانترنت خلال الساعات القليلة المقبلة

حفل محمد منير وحميد الشاعري في مدينة العلمين

من جانب آخر شهدت مدينة العلمين الجديدة، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لحفل الكينج محمد منير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشاركه الغناء حميد الشاعري.