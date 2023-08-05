الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مدحت العدل يرد على المطالبة بمنع فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان (فيديو)

فيلم ع الزيرو، فيتو
فيلم ع الزيرو، فيتو

فيلم ع الزيرو، علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.


رد قوي من مدحت العدل علي المطالبة بمنع فيلم ع الزيرو من العرض

وقال المنتج مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أول مرة أفهم إن حد ما شافش الفيلم  وطالع يهاجمه ويطالب بمنعه من العرض".

 

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عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية

ولفت: "تجارة الأعضاء البشرية مشهورة في العالم كله وفيه عصابات متخصصة في تجارة الاعضاء وأنا طبيب بشري وعارف بيعملوا إيه".

 

البداية الحقيقية لمحمد رمضان

ولفت: فيلم “ع الزيرو” عمل رد فعل عظيم وهذه هي البداية الحقيقية لـمحمد رمضان، معقبًا: "الفيلم بيحكي عن شخص بيقع ضحية لعصابات تجارة الأعضاء وبيخوض رحلة  طبيعية، ونحن لا نروج على الإطلاق لتجارة الأعضاء البشرية على الإطلاق".


الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار: "الرقابة على المصنفات الفنية في منتهى الوعي ولو كانت ترى أن العمل غير مناسب لما وافقت على عرضه".

إقبال جماهيري كبير لحضور فيلم ع الزيرو (صور)

ع الزيرو ومرعي البريمو وبيت الروبي، مواعيد عرض الأفلام بالهناجر ومركز الإبداع

 

وشهدت دور العرض السينمائي بمصر إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا وتصدرت العائلات المشهد.. وكان تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا بفيلمه الجديد ع الزيرو عقب انطلاق العرض الخاص وسط حضور طاقم العمل وعدد كبير من الفنانين والنقاد.

 

فيلم ع الزيرو 

واستقبلت السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربع حفلات يوميًّا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.


وكانت الشركة المنتجة أعلنت تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، ليخرج بذلك من سباق موسم أفلام عيد الأضحى.. ويلي عرضه بمصر عرضه بسينمات الخليج والكويت بعد أسبوع من طرحه فى مصر.

 

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".


وتابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة..


أبطال فيلم ع الزيرو 

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.


قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

 

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