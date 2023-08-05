الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السلطات السعودية تعلن ترحيل 8 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت ترحيل ما يقرب من 8 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وذلك عقب 1 ضبط ما يقرب من 14 ألف مخالف خلال الأسبوع الماضي.


ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالسعودية

واشارت وكالة الأنباء السعودية واس  بأن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي نفذت ما بين 9 و15 محرم 1445 هجري، الموافق لـ27 يوليو إلى 2 أغسطس 2023، أسفرت عن ضبط 13939 مخالفًا، منهم 7894 مخالفا لنظام الإقامة و3839 مخالفًا لنظام أمن الحدود و2206 مخالفين لنظام العمل.

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وأحبطت السلطات السعودية أيضا محاولة 933 شخصًا عبور الحدود، 41% منهم من اليمن و58% من إثيوبيا و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 44 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

من جهة أخرى، تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 37794 وافدًا مخالفا، منهم 31222 رجلًا و6572 امرأة.

وأحيل 31109 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بالإضافة إلى إحالة 2019 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل 7969 مخالفًا.

 

عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

وحذرت الداخلية السعودية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، فضلًا عن التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.
 

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