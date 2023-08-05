العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

تجاهلت العائلة المالكة في بريطانيا، وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مناسبة عيد ميلاد دوقة ساسيكي ميجان ماركل، الثاني والأربعين.

واحتفلت ماركل بعيد ميلادها امس الجمعة، ولم يقم أي حساب ملكي بتهنئتها، ما عزاه محللون إلى أن العائلة المالكة لم تعد ترغب في مشاركتها وزوجها الأمير هاري مناسباتهما الخاصة.

وتقوم الحسابات الرسمية بتهنئة أعضاء العائلة المالكة من العاملين، وهو ما لم يعد يمثله هاري وزوجته ميجان بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال في حياتهما 2020.

Advertisements



وفي العام الماضي، هنأ الحساب الرسمي لويليام شقيق هاري وزوجته كيت، ميجان ماركل، بعيد ميلادها لكن ذلك لم يحصل العام الجاري.

وتعيش ميجان في كاليفورنيا مع زوجها هاري وطفليهما منذ أكثر من 3 أعوام، بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال بحياتهما الشخصية والمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



