الأحد 06 أغسطس 2023
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منوعات

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

هاري وميجان ماركل،
هاري وميجان ماركل، فيتو

تجاهلت العائلة المالكة في بريطانيا، وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مناسبة عيد ميلاد دوقة ساسيكي ميجان ماركل، الثاني والأربعين.

واحتفلت ماركل بعيد ميلادها امس الجمعة، ولم يقم أي حساب ملكي بتهنئتها، ما عزاه محللون إلى أن العائلة المالكة لم تعد ترغب في مشاركتها وزوجها الأمير هاري مناسباتهما الخاصة.

وتقوم الحسابات الرسمية بتهنئة أعضاء العائلة المالكة من العاملين، وهو ما لم يعد يمثله هاري وزوجته ميجان بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال في حياتهما 2020.

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وفي العام الماضي، هنأ الحساب الرسمي لويليام شقيق هاري وزوجته كيت، ميجان ماركل، بعيد ميلادها لكن ذلك لم يحصل العام الجاري.

وتعيش ميجان في كاليفورنيا مع زوجها هاري وطفليهما منذ أكثر من 3 أعوام، بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال بحياتهما الشخصية والمالية.

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