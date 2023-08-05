خبير اقتصادي: استقرار سعر الدولار عند هذا الحد لا يشكل خطورة كبيرة

يتابع الكثير من المستثمرين بالأسواق المصرية نتائج قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الخميس الماضي بواقع 100 نقطة أساس، ومدى تأثير هذا القرار على معدلات التضخم والاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، وسد عجز توافر النقد الأجنبي.

تأثير رفع سعر الفائدة على الدين العام

أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة يؤثر على الدين العام، والذي كان ملحوظا بشكل كبير خاصة خلال الفترة الماضية، لكنه حتى الآن يعتبر في المنطقة الأمنة لأنه طويل الأجل حيث أنه يتم سداده حتى عام 2060 ومن الممكن مد فترة السداد فلا داعي للقلق بشأن السداد.

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الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، فيتو

استقرار الدولار عند حاجز 30.29 لن يمثل خطورة كبيرة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو أن الرؤية ستتضح غدا الأحد بشأن مدى تأثر الجنيه المصري بقرار الرفع، ويتوقف ذلك على مدى ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى أنه في حال استقرار الدولار والحفاظ عليه عند سعر 30.29 فإنه لن يمثل خطورة كبيرة، لكن إذا تخطى الدولار هذا الحاجز فإنه سيكون هناك عبئا في سداد الدين، لأن سعر صرف الدولار تحرك في اتجاه الصعود كما أن فروق العملات تكلف الدولة بشكل كبير.

السوق السوداء وتأثيرها على فروق العملات

وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة من الأدوات التي تستخدم للتحكم في التضخم، وكذلك مواجهة السوق السوداء وتحجيم نشاطها الذي يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق مما يمثل خطورة كبيرة، حيث أنها بمثابة بنك موازي للبنك المركزي، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة عليها والقضاء عليها، خاصة وأن غالبية الناس يتجهون لشراء الدولار بسعر أغلى من البنوك، مما يشكل فروقا كبيرة عند تغيير العملات.

ضرورة وجود رقابة من الدولة لضبط الأسعار

ونوه خضر إلى ضرورة وجود الرقابة الدائمة على الأسواق من جانب الدولة مع وجود متابعة بصفة دورية ودائمة لضبط أسعار مختلف المنتجات والسلع بالأسواق لضمان عدم تعرض المواطن للاستغلال، خاصة مع استغلال العديد أوقات الأزمات.

قرار رفع سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يقوم الخميس الماضي الموافق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.