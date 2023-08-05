السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبيرة تحذر من بداية تداولات الغد بالبورصة: هناك من يحاول إغراق السوق بسبب رفع سعر الفائدة

دينا صبحى، فيتو
دينا صبحى، فيتو

جاء معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلا حوالى 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء، حيث جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا  الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، مخالفًا لتوقعات عدد كبير من الخبراء الذين توقعوا تثبيت الفائدة.

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دينا صبحى، فيتو 

 

المؤشر الرئيسى يسير باتجاه عرضى والاسبوع المقبل يشهد انطلاقة للمؤشر السبعينى 

وقالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال لـ "فيتو":" المؤشر الرئيسى يسير باتجاه عرضى حاليا ولن يصعد كثيرا تحسبا للحذر الموجود خلال الجلسات السابقة بحركة التعاملات، والأسبوع المقبل يشهد انطلاقة للمؤشر السبعينى  وبالحديث عن قرار المركزى يوم الخميس لا يوجد له اى تأثير نهائي لكن هناك من يستغل رفع الفائدة ويحاول إغراق السوق فى بداية جلسة غدا الأحد لكن هذه المرة من الممكن أن ينتابها بعض من الصعوبة بسبب قوة سهم بلتون والسيولة القوية به".

الجدير بالذكر قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأقل توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة غير مؤثر، مشيرة إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار.

 

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