إحالة 63 طبيبا وممرضا وإداريا بوحدات صحية ومديري مركزي شباب بالدقهلية للتحقيق

شهد مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية حملة مكبرة برئاسة نائب المجلس، تمكنت من إحالة ٦٣ طبيبا وتمريضا وإداريا بوحدات صحية وإحالة مديري مركزي شباب مغلقين للتحقيق.

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

وذلك في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحكومية، وفي إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه باستمرار المرور على الوحدات الخدمية والقطاعات الحكومية.

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حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حيث قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه بالمرور على وحدات مركز طب الأسرة ومراكز الشباب في قرى كفر الدكروري وميت عباد وبانوب وافنيش وابستو التابعة لمركز نبروه.

وأوضح عاطف سعد أنه أثناء المرور تبين وجود مركزي شباب ميت عباد وكفر الدكروري مغلقين.



حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

وأشار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه إلى غياب ٦٣ موظفا ما بين طبيب وتمريض في مراكز طب الأسرة بكفر الدكروري وبانوب وافنيش وميت عباد وابستو.



حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

حملة لنائب رئيس نبروه، فيتو

وقام عاطف سعد نائب رئيس المدينة برفع تقرير المتابعة إلى المهندس محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة لمخاطبة مديريتي الصحة والشباب والرياضة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين عن العمل سواء بترك العمل أو الخروج بدون إذن وغلق مركزي الشباب.