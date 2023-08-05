السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

صرف الإسكندرية تبدأ حملات توعية بالمساجد عن التخلص الآمن من المخلفات

صرف الإسكندرية تبدأ
صرف الإسكندرية تبدأ حملات توعية بالمساجد، فيتو

قامت إدارة الوعى البيئى وبالتعاون مع إدارة (مسجد رمضان شحاته) بتنظيم العديد من الندوات تناولت كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتأثير السلبي للتغيرات المناخية وكيفية مواجهته.

واستعرضت الإدارة العامة للتوعية بالشركة مستجدات التغيرات المناخية بالمحافظة والتأكيد على ندرة ومحدودية الموارد المائية وتطورات المشروعات القومية التي تنفذ من مبادرات حياة كريمة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية توعية المواطنين بالحفاظ علي المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي وعلي دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين وضىح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

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كما تم أقامة ورش ألعاب تفاعلية وتقديم هدايا للحاضرين والرد على جميع أسئلة الجمهور، ووزعت برشورات توعوية بالطرق السليمة لاستخدام الصرف الصحي.

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