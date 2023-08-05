حبس 9 خفراء بتهمة قتل مواطن وإصابة شقيقه في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 9 خفراء بتهمة قتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.



وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوفاة (خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات.

Advertisements

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

