السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين الهاربين في مقتل خفير خصوصي بالسلام

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط باقى المتهمين، في واقعة مقتل خفير خصوصي، وإصابة شقيقة بطلق ناري بسبب خلاف حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام.

 

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا بوفاة (خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تمكن رجال المباحث من  تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جار ضبطهم") لذات الخلافات.

 

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كما تمكن رجال المباحث من ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
 

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