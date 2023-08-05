ابنة سعيد صالح: والدي مكتشف محمد رمضان وأنا سبب رفضه المشاركة في "مسجل خطر" مع الزعيم

سعيد صالح، كشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن اعتذار والدها عن المشاركة في فيلم "مسجل خطر" للزعيم عادل إمام؛ بسببها.

سبب رفض سعيد صالح فيلم مسجل خطر

وقالت خلال لقائها ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": "سعيد صالح رفض فيلم مسجل خطر بسببي، كنت صغيرة وشايفة عادل إمام شرير ومتضايقة منه وواخدة الموضوع جد، ولما شُفت أبويا مات في سلام يا صاحبي مع عادل إمام كنت متضايقة أوي ونفس الأمر كان هيبقى في مسجل خطر وعلشان كده قلت له اعتذر".

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مكتشف محمد رمضان

ولفتت إلى أن والدها هو مكتشف الفنان محمد رمضان في 2005، حيث قدمه للجمهور على خشبة المسرح دون بروفات.



عرض سعيد صالح بداية محمد رمضان

وتابع: "خلال تقديم سعيد صالح مسرحية راح له محمد رمضان وحاول يدخل له لكن الأمن منعه فعمل مشاكل واتخانق وصوته علي فبابا سمعه وقدمه في نفس اليوم وقال له عايزك ترتجل وفعلًا نجح في الاختبار".

في نفس اللقاء، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن علاقة والدها بالزعيم عادل إمام كانت قوية للغاية ولم تتأثر بالشهرة أو النجومية.



العلاقة مع عادل إمام

وأضافت: "سعيد صالح وعادل إمام كان بيكملوا بعض، وبعد وفاة بابا ما زلت على اتصال بشكل مستمر مع الزعيم".

صداقة سعيد صالح وعادل إمام

ولفتت إلى أن الصداقة القوية مع عادل إمام هي التي كانت تدفع سعيد صالح للمشاركة معه كضيف شرف، لكن في فيلم "أمير الظلام" لم يشارك من أجل الزعيم، لكنه شارك من أجل ابنه المخرج رامي إمام لأنه كان يعتبر رامي مثل ابنه.



فترة مرض سعيد صالح وتدخل عادل إمام مع علاء مبارك

وأوضحت أن عادل إمام لم يتخلَّ عن والدها خلال فترة مرضه، وكان يتدخل في علاجه لدرجة أنه تواصل مع علاء مبارك وقتها وطلب منه نقل سعيد صالح إلى مستشفى آخر أكثر تطورًا وجودة رعاية وهو بالفعل ما حدث وأجريت له عملية على نفقة الدولة.