السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ابنة سعيد صالح: والدي رفض دخولي التمثيل ولم يترك لي أي ثروة

الفنان سعيد صالح،
الفنان سعيد صالح، فيتو

سعيد صالح، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الوسط الفني.


سر رفض سعيد صالح دخول ابنته التمثيل

وقالت خلال لقائها ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “سي بي سي”: "كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة  مش حبا في التمثيل  ولكن لإني كنت منبهرة بالجو اللي أنا عايشاه وقلت لبابا عن رغبتي ولكن هو عارفني وحافظني اني فرحانة بالزيطة، وقتها رفض لأنه عارف إني منفعش في الشغلانة ولصعوبة ظروف الوسط الفني".

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ثروة سعيد صالح

وأكدت: "سعيد صالح لم يترك ثروة مالية لإنه كان مقتنع بمقولة اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ومفكرش يكون رقم 1 ولا أي أرقام هو كان بيحب يقضى وقت لطيف ويشتغل حاجة بيحبها وخلاص، واَخر عربية كانت عنده موديل 1990".

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سعيد صالح، ممثل كوميدي خفيف الدم، وصفه الكاتب محمود السعدنى بقنبلة ضحك من الوزن الثقيل لو استطاع ضبط سلوكه لكان قد نافس عادل إمام على زعامة الكوميديا، يعتبر نفسه أولا وأخيرا فنان مسرح نظرا لأعماله الفنية الشهيرة التي قدمها على خشبته بدءا من أولى مسرحياته هاللو شلبي عام 1969 مع عبد المنعم مدبولي ومحمد صبحى.

عن بداياته الفنية قال سعيد صالح:"من زمان من وأنا عندى 5 سنين وأنا غاوى تمثيل كنت بقلد الناس وسمعتهم بيقولوا الواد ده ينفع ممثل فما صدقت بقى قالوا كده وابتديت اهتم بالتمثيل واتفرج على المسرح لحد ماجات فرصة مسرح التليفزيون وامتحنوا الناس وطلعت الأول على الدفعة اللى كنت فيها وبدأت تمثيل بجد بقى بس كنت مركز على إنى أمثل مسرح".

جاءت انطلاقة سعيد صالح الحقيقية في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي استمر عرضها ست سنوات قدم فيها شخصية مرسي الزناتي الشهيرة، ثم مسرحية "العيال كبرت" التي فاقت المسرحيتين السابقتين نجاحا حيث قدم فيها دور سلطان السكرى.

صداقة عادل امام وسعيد صالح 


تعرف على الفنان عادل امام من خلال فرق التمثيل من المدارس وعندما شاهده عادل امام في مسرحية " 11 كفر أبو مجاهد " انبهر به ليعملا سويا في مسرحية البيجاما الحمراء في أدوار صغيرة جدا، بعدها كان التعاون في مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1972 التي استمر عرضها ست سنوات بنجاح منقطع النظير فقامت صداقة كبيرة بينهما.

استغل المخرجون علاقة الصداقة بين سعيد صالح وعادل امام فقدموهما في ثنائيات كوميدية في مجموعة كبيرة من الأفلام الناجحة منها:رجب فوق صفيح ساخن، الهلفوت، المشبوه، أنا اللى قتلت الحنش، سلام ياصاحبى ومسلسل " أحلام الفتى الطائر " وآخر أعمالهما معا فيلم " زهايمر " وغيرها.

وفي أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات من القرن الماضي كان لـ سعيد صالح مشاركات في السينما والدراما، فقدم شخصية إسماعيل لطيف في فيلم "قصر الشوق"، ومن أفلامه أيضًا:الدخيل، إضراب الشحاتين، كيف تسرق مليونير، الحرامي، ورد وشوك،ربع دستة اشرار، شقة مفروشة، لعبة كل يوم، العذاب فوق شفاه تبتسم.

 

السقوط فى بئر سبع فى التليفزيون 
 

ومن أشهر الأعمال التي قدمها سعيد صالح في التليفزيون مسلسل "السقوط في بئر سبع"، "المصراوية"،"آن الأوان"، "رجل بلا ماضي"، "البراري والحامول"،"المارد"، "العبقري"، "عودة الروح"، "أشجان"، "هارب من الأيام" وغيرها وآخر مسلسلاته " شوقية وعيال عيالها " مع رجاء الجداوى ومحمد متولى.

اخطف واجرى 


من اشهر الشخصيات التي قدمها سعيد صالح " مرسى الزناتى " في مدرسة المشاغبين ودور سلطان السكرى في مسرحية "العيال كبرت " تبعها بعدد كبير من المسرحيات منها: قاعدين ليه، حلو وكداب، كعبلون، اخطف واجرى، الفلوس حبيبتى، اللص الشريف، كباريه، حارة السقا وغيرها.

 

وقد انتقد النقاد عدم التقاء عادل امام وسعيد صالح في عمل مسرحى بعد مدرسة المشاغبين ودائما ما تثور الشائعات حول خلافات بينهما، فعلق سعيد صالح بقوله: علاقتى باخويا عادل امام زى الفل وهتفضل زى الفل وعدم مشاهدتي معه فى عمل مسرحى واحد يرجع الى الإنتاج، فالمنتج يريد أن يكسب من عادل وحده، ومن سعيد صالح وحده لأن أجرنا احنا الاثنين سوف يقضى على مكسبه، وهذا لا يعنى أنى أتمنى بل اشتاق للوقوف مع عادل إمام على المسرح والاستمتاع بقفشاته وخروجنا إحنا الاثنين عن النص فى بعض الأحيان، وعموما عادل امام هو عمرى الجميل.

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