السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

سعيد صالح وعادل إمام،
سعيد صالح وعادل إمام، فيتو

سعيد صالح، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن علاقة والدها بالزعيم عادل إمام كانت قوية للغاية ولم تتأثر بالشهرة أو النجومية.
 

العلاقة مع عادل إمام

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": "سعيد صالح وعادل إمام كان بيكملوا بعض، وبعد وفاة بابا ما زلت على اتصال بشكل مستمر مع الزعيم".

صداقة سعيد صالح وعادل إمام

ولفتت إلى أن الصداقة القوية مع عادل إمام هي التي كانت تدفع سعيد صالح للمشاركة معه كضيف شرف، لكن في فيلم "أمير الظلام" لم يشارك من أجل الزعيم، لكنه شارك من أجل ابنه المخرج رامي إمام لأنه كان يعتبر رامي مثل ابنه.
 

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فترة مرض سعيد صالح وتدخل عادل إمام مع علاء مبارك

وأوضحت أن عادل إمام لم يتخلَّ عن والدها خلال فترة مرضه، وكان يتدخل في علاجه لدرجة أنه تواصل مع علاء مبارك وقتها وطلب منه نقل سعيد صالح إلى مستشفى آخر أكثر تطورًا وجودة رعاية وهو بالفعل ما حدث وأجريت له عملية على نفقة الدولة.
 

ابنة سعيد صالح: والدي رفض دخولي التمثيل ولم يترك لي أي ثروة

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في نفس اللقاء، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الوسط الفني.


سر رفض سعيد صالح دخول ابنته التمثيل

وقالت: "كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة  مش حبًّا في التمثيل، لكن لإني كنت منبهرة بالجو اللي أنا عايشاه، وقلت لبابا عن رغبتي، ولكن هو عارفني وحافظني إني فرحانة بالزيطة، وقتها رفض لأنه عارف إني ما أنفعش في الشغلانة ولصعوبة ظروف الوسط الفني".

 

ثروة سعيد صالح

وأكدت: "سعيد صالح لم يترك ثروة مالية لإنه كان مقتنع بمقولة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وما فكرش يكون رقم 1 ولا أي أرقام، هو كان بيحب يقضي وقت لطيف ويشتغل حاجة بيحبها وخلاص، وآخر عربية كانت عنده موديل 1990".

 

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