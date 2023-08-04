محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

سيد عبد الحفيظ، علق الإعلامي محمد علي خير، على إعلان النادي الأهلي استغناءه عن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم.

بيان الأهلي عن سيد عبد الحفيظ



وقال “خير” خلال برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “المحور”: "إقالة سيد عبد الحفيظ أو الاستغناء عنه حاجة تثير الدهشة والصفحات الأهلاوية على فيس بوك متضامنة معه، وبيان الأهلي لا يثمن ولا يغني من جوع".



لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

ولفت: "لما تسأل المعنيين داخل النادي الأهلي عن سبب قرار إقالة سيد عبد الحفيظ يقولك لجنة التخطيط قررت أنها تاخد هذا القرار من باب التغيير".

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سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ

وأشار: "هناك ما يتردد عن وجود خلافات بين لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ من منطلق عدم سيطرته على عدد كبير من اللاعبين، وبيقولوا يعني إيه لاعب زي حسين الشحات يضرب زميله بالقلم ويعني إيه أحمد عبد القادر يطلع يشتم صفحات".

أسئلة حول قرار إقالة سيد عبد الحفيظ

وتساءل: "هل صفقة إمام عاشور ضمن موضوع إقالة سيد عبد الحفيظ؟ هل صحيح ما يتردد عن صفقة للحكومة مقابل رحيل مرتضى منصور من نادي الزمالك لتهدئة الأوضاع؟ أطالب الخطيب ومجلس الأهلي بالرد على الأسئلة والاستفسارات".



غياب الشفافية عن النادي الأهلي

وتابع: "الأهلي أقال شخصا ناجحا ولو هو اللى طلب ماشي إنما انت تمشيه ليه؟ ليه مفيش شفافية؟ كأهلاوي ومصري أطالب مجلس إدارة الأهلي الرد على أسئلة واستفسارات جماهير بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ".



وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيدا بما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم

إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة

وجاء فى بيان الأهلي، إن النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده.