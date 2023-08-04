غزل المحلة يعلن التشكيل النهائي لقطاع الناشئين والبراعم في الموسم المقبل

غزل المحلة، اعتمد أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم تشكيل مدربي قطاع الناشئين والبراعم للموسم الجديد، بناء علي ترشيحات اللجنة الفنية ومدير قطاع الناشئين.

وكانت اللجنة الفنية التي تضم كلا من الكابتن أحمد حسن والكابتن طارق محجوب قد اجتمعت أمس مع الكابتن محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين لمناقشة خطة تطويرالقطاع والمدربين المرشحين لفرق الناشئين والبراعم.

تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالمحلة

وجاء الاستقرار على الأسماء لقطاع الناشئين كالتالى:

_ ك / إكرامى عبد العزيز.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2003

_ ك / محمود صبحى.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2005

_ ك / عزيز نبيل.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2007

_ ك / أشرف شيحة.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2008

_ ك / على سمير.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2009

_ ك / محمود خضر.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2010



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مدربو حراس مرمى القطاع

_ ك / سامى عبود

_ ك / محمد سليمان

_ ك / خالد المنصورى

أخصائيي القطاع

_ د / محمد الراعى

_ ك / طارق عبد الفتاح

مخطط أحمال القطاع

_ أ.د / على المغربل

بينما يضم قطاع البراعم كلا من:

_ ك / خالد أسماعيل.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2011

_ ك / محمود عبد العزيز. مديرا فنيا لفريق مواليد 2012

_ ك / عبد الرحيم طه.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2013

_ ك / أحمد الحنكورة.. مديرا فنيا لفريق مواليد 2014

_ ك / محمود البلعوطى.. مشرف حراس مرمى قطاع البراعم

_ ك / محمود مشالى.. مدرب حراس مرمى قطاع البراعم

_ ك / خالد اشرف.. أخصائى قطاع البراعم

الاداريون:

_ هشام الدسوقى

_ عمرو الحشاش

_ علاء عطية

_ محمد صلاح

غزل المحلة يعلن تشكيل لجنة فنية للإشراف على الكرة

وقرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، تشكيل لجنة فنية للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي والأكاديميات المقرر إنشاؤها هذا الموسم.

وتضم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها كلا من طارق محجوب واحمد حسن نجما النادي في عصره الذهبي وهو ما يأتي ضمن خارطة الطريق التي وضعها المجلس لإعادة نادي غزل المحلة لمكانته التي تليق باسمه وجماهيره العريضة.

إلغاء منصب المدير الرياضي بغزل المحلة

كما قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة توجيه الشكر للكابتن صابر عيد وإلغاء منصب المدير الرياضي، وتعيين خالد كساب مديرا للكرة بالفريق الأول.

وكان خالد كساب مدير الكرة قد قام خلال الأسبوعين الماضيين بالتنقل بين القاهرة والأقاليم للتعاقد مع اللاعبين الجدد لدعم صفوف الفريق الأول بالاتفاق مع خالد عيد المدير الفني للفريق وبالتشاور المستمر مع رئيس النادي.

ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، وجميعهم من اللاعبين الواعدين والمتميزين وبعضهم من أصحاب الخبرة.

وستبدأ اللجنة الفنية المشرفة على الكرة أعمالها بعقد اجتماعات مكثفة مع محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، لمناقشة تشكيل الاجهزة الفنية لفرق القطاع في الموسم الجديد.

كما ستقوم اللجنة بعمل التصور الخاص بتطوير القطاع من خلال اختيار افضل المدربين القادرين على تحقيق طموحات جماهير النادي في العودة للمنافسة علي البطولات، ودعم الفرق بالعناصر المتميزة من الناشئين ابناء المحلة ومراكز محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا، لإعادة قطاع الناشئين واحد من اهم وأقوي القطاعات في مصر.

وتضم خارطة تطوير الكرة بالنادي وضع اللجنة الفنية اللمسات الأخيرة الخاصة بإنشاء أكاديميات الكرة بالنادي للمساهمة في دعم فرق النادي بالعناصر المتميزة من مختلف الأماكن.

جهاز غزل المحلة

ويتكون الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من طارق غيدة مدربا عاما، وعبد الرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى، وعماد عثمان وعمرو رمضان مدربين مساعدين ومحمد عمر مخططا للأحمال ومحمود عبد الرحمن محللا للأداء.