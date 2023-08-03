ثلاثي المحلة علي رادار المصري بقرار من علي ماهر

وضع مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي ثلاثي غزل المحلة جبريل أوريك وأحمد النادرى ومصطفي العش كهدف للتعاقد معهم خلال الفترة الحالية بناء علي توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق وجاء بعد اجتماعة مع مجلس الإدارة.

وعلي الرغم من هبوط نادي غزل المحلة للقسم الثاني الي أن الثلاثي ظهر رفقة زعيم الفلاحين بشكل مميز الموسم المنصرم مما جعلهم تحت ضوء أكثر من نادي في الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف القيد للنادي المصري البورسعيدي

وقرر اتحاد الكرة، بشكل رسمي إيقاف القيد للنادي المصري البورسعيدي، مع فتح باب القيد للقائمة الأولى للأندية هذا الموسم.

وجاء قرار اتحاد الكرة بسبب كثرة الديون المستحقة على النادي المصري البورسعيدي لاتحاد الكرة البالغة ٢٠ مليون جنيه.

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وابلغ اتحاد الكرة، منطقة بورسعيد لكرة القدم، بغلق سيستم القيد للنادي المصري البورسعيدي وإيقاف القيد للاعبين من الفريق الأول والناشئين هذا الموسم.

المصري يطلب ضم ثنائي فيوتشر



ويسعى النادي المصري لضم الثنائي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الحالية بناء علي رغبة علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي.



وسبق للثنائي رفعت وعمر كمال اللعب من قبل ضمن صفوف المصري تحت قيادة ماهر قبل رحيلهما لفيوتشر قبل موسمين.

ويسعي المصري لتدعيم الجبهة اليمني تحسبا للرحيل المتوقع لكريم العراقي الذي تلقى عرضا من البنك الأهلي.

موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي

وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

آخر فوز للأهلى على المصرى

ويعود أخر فوز للاهلى على حساب المصرى البورسعيدي الى لقاء الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في شهر أغسطس من العام الماضي 2022 وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين حملوا توقيع كلا من رامى ربيعه وحسام حسن

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

تقابل الفريقان في 148 لقاء في مختلف البطولات ومباراة انسحب فيها الأهلي أمام المصري في كأس الرابطة الموسم الحالي، جمعهم الدوري المصري في 125 لقاء وكأس مصر في 22 مباراة والسوبر المصري في مناسبة وحيدة أقيمت في دولة الإمارات وفاز الأحمر بهدف نظيف.

استطاع الأهلي الفوز في 86 مباراة بينما حقق المصري الانتصار في 25 لقاء وتعادلا 37 مرة، سجل المارد الأحمر في مرمي الفريق البورسعيدي 227 هدف بينما سجل المصري البورسعيدي 115 هدف.





أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.