غزل المحلة يعلن تشكيل لجنة فنية للإشراف على الكرة وإلغاء منصب المدير الرياضي

غزل المحلة، قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، تشكيل لجنة فنية للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي والأكاديميات المقرر إنشاؤها هذا الموسم.



وتضم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها كلا من طارق محجوب واحمد حسن نجما النادي في عصره الذهبي وهو ما يأتي ضمن خارطة الطريق التي وضعها المجلس لإعادة نادي غزل المحلة لمكانته التي تليق باسمه وجماهيره العريضة.

إلغاء منصب المدير الرياضي



كما قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة توجيه الشكر للكابتن صابر عيد وإلغاء منصب المدير الرياضي، وتعيين خالد كساب مديرا للكرة بالفريق الأول.

Advertisements



وكان خالد كساب مدير الكرة قد قام خلال الأسبوعين الماضيين بالتنقل بين القاهرة والأقاليم للتعاقد مع اللاعبين الجدد لدعم صفوف الفريق الأول بالاتفاق مع خالد عيد المدير الفني للفريق وبالتشاور المستمر مع رئيس النادي.



ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، وجميعهم من اللاعبين الواعدين والمتميزين وبعضهم من أصحاب الخبرة.



وستبدأ اللجنة الفنية المشرفة على الكرة أعمالها بعقد اجتماعات مكثفة مع محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، لمناقشة تشكيل الاجهزة الفنية لفرق القطاع في الموسم الجديد.



كما ستقوم اللجنة بعمل التصور الخاص بتطوير القطاع من خلال اختيار افضل المدربين القادرين على تحقيق طموحات جماهير النادي في العودة للمنافسة علي البطولات، ودعم الفرق بالعناصر المتميزة من الناشئين ابناء المحلة ومراكز محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا، لإعادة قطاع الناشئين واحد من اهم وأقوي القطاعات في مصر.



وتضم خارطة تطوير الكرة بالنادي وضع اللجنة الفنية اللمسات الأخيرة الخاصة بإنشاء أكاديميات الكرة بالنادي للمساهمة في دعم فرق النادي بالعناصر المتميزة من مختلف الأماكن.

قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تكليف خالد عيد بقيادة الفريق في الموسم المقبل، وعلى أثر ذلك قام خالد عيد بتشكيل الجهاز المعاون له.

جهاز غزل المحلة



ويتكون الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من طارق غيدة مدربا عاما، وعبد الرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى، وعماد عثمان وعمرو رمضان مدربين مساعدين ومحمد عمر مخططا للأحمال ومحمود عبد الرحمن محللا للأداء.

حصاد الدوري المصري

هبط أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

أرقام سلبية لثلاثي الهبوط



ويعد فريق حرس الحدود هو الأكثر تعرضا للخسارة في الدوري المصري بواقع 19 مباراة ويليه فريق غزل المحلة وفريق أسوان بواقع 17 مباراة.

كما يعد فريق حرس الحدود الاقل تحقيقا للفوز في الدوري الممتاز موسم 2022-2023 بعدما فاز في عدد 5 مباريات فقط.

كما يعد فريق غزل المحلة هو أضعف خط دفاع باستقباله 47 هدفا ويليه حرس الحدود وأسوان وطلائع الجيش بعدد 45 هدفا.

فريق حرس الحدود هو الاقل احرازا للاهداف “ خط الهجوم” بواقع 21 هدفا فقط ويليه غزل المحلة بعدد 26 هدفا ثم أسوان وسيراميكا وفاركو بعدد 31 هدفا.

و شهدت بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، تسجيل عدد 657 هدفا خلال 306 مباراة بمشاركة 18 فريقا بعد اقامة عدد 34 أسبوعا بواقع 9 مواجهات في كل جولة.

وانتهت عدد 204 مباراة ببطولة الدوري الممتاز بالفوز فيما جاءت عدد مباريات التعادل، 102 مباراة من بينهم 52 مباراة انتهت سلبيا و50 مباراة بالتعادل الايجابي.

وأسدل الستار على بطولة الدوري الممتاز، والتي توج بها النادي الأهلي قبل أكثر من جولة بعد غياب موسمين لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك وللمرة الـ 43 في تاريخه.

وانتهت آخر مباريات البطولة والتي جمعت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 2023



1- الأهلي 83 نقطة

2- بيراميدز 73 نقطة

3- الزمالك 60 نقطة

4- فيوتشر 58 نقطة

5- المصري 48 نقطة

6- إنبي 45 نقطة

7- المقاولون 44 نقطة

8- الاتحاد 43 نقطة

9- فاركو 42 نقطة

10- سموحة 42 نقطة

11- الإسماعيلي 40 نقطة

12- البنك الأهلي 39 نقطة

13- سيراميكا 37 نقطة

14- طلائع الجيش 36 نقطة

15- الداخلية 35 نقطة

16- أسوان 33 نقطة

17- غزل المحلة 33 نقطة

18- حرس الحدود 25 نقطة