منظمة اليونيسيف: مقتل أو إصابة طفل سوداني كل ساعة منذ بداية الحرب

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف العالمية، تيد شيبان، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن وضع الأطفال في السودان اليوم كارثي، ومعدل قتل وإصابة الأطفال في الحرب الجارية الآن، هو مقتل أو إصابة طفل كل ساعة منذ بداية الحرب.





أطفال السودان يواجهون وضعا كارثيا





وقال تيد شيبان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: إن الأطفال السودانيين يواجهون باستمرار وطأة العنف المتكرر والاضطراب والنزوح.





وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف العالمية، أن الوضع الذي يواجهه الأطفال في السودان اليوم غير مسبوق. وأكد أنه قبل اندلاع الحرب، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية. لكن أكثر من 110 أيام من القتال الوحشي حول الأزمة إلى كارثة، تهدد حياة ومستقبل جيل من الأطفال والشباب - الذين يشكلون أكثر من 70 في المائة من السكان.







وأوضح نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، أن هناك ما يقرب من 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني. حيث يواجه طفل من بين كل طفلين في السودان تحديات لا يمكن تصورها على سلامته.





ونشر الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بيانا جاء فيه" أنه تم طرد 1.7 مليون طفل من منازلهم وهم الآن يتنقلون داخل السودان أو يعبرون حدوده، وهم عرضة للجوع والمرض والعنف وانفصالهم عن عائلاتهم".







وجدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 435 طفلًا في النزاع، وإصابة 2025 طفل. ووفقا لما قاله، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف، تعتبر هذه الأرقام بمعدل قتل أو إصابة طفل واحد كل ساعة منذ بدء الحرب.







وناشد نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين - بما في ذلك منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وإنهائها.







وشدد تيد شيبان على ضرورة ان يضمن جميع الأطراف قدرة المجتمع الإنساني على الوصول بأمان إلى الأطفال والأسر المحتاجة من خلال احترام العاملين في المجال الإنساني ومبانيهم، وإزالة الحواجز البيروقراطية والإدارية وتسهيل الوصول.





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