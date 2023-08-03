الخميس 03 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بيان عاجل من منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الدعم السريع في السودان

قوات الدعم السريع،فيتو
قوات الدعم السريع،فيتو

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن قوات  الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب دارفور في السودان بشكل متعمد.

 

تسجيل حوادث اغتصاب لنساء 

وأضافت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم، الخميس، أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أنه يجب على الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها وضع حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.

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مجلس الأمن الدولي

ودعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

وقال منظمة العفو الدولية في بيانها، إنه على المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني لـ السودان وعلى دول الجوار ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان.

جماعة المساليت العرقية

كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة المساليت العرقية تعرضت لهجوم من ميليشيات عربية بدعم من مقاتلي قوات الدعم السريع.

مرحلة الجوع الحاد

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، حيث يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب.

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الدعم السريع العفو الدولية السودان

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