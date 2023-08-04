الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تدعو لوقف إطلاق النار في أمهرة 

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة بشأن الأحداث في ولاية أمهرة، التي اندلع فيها العنف بين ميليشيات فانو والأمن الإثيوبي منتصف الأسبوع الجاري، أنها تؤيد الحل السلمي.

الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تدعو لوقف إطلاق النار

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في بيانها إنها تدعو إلى حل سلمي للأعمال العدائية في جميع أنحاء إثيوبيا، واستخلاص الدروس من الحروب الماضية، في إشارة إلى حرب تيجراي التي استمرت عامين بين الجيش الإثيوبي وحليفيه الجيش الإريتري وميليشيات فانو في مواجهة جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأضاف المجمع المقدس لكنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية،في البيان الصادر عقب الاجتماع الذي عقد حول قضايا السلام على مستوى البلاد، أن النزاعات في مناطق مختلفة من البلاد استمرت في التسبب في خسائر في الأرواح وتدمير العديد من الكنوز الوطنية والعامة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" المحلية.

وتابع البيان "لقد حصدت الحرب الأخيرة في الجزء الشمالي من بلادنا أرواح العديد من أبناء شعبنا، وتعرض الناجون للاضطهاد والمجاعة، وتعرضوا للانهيار الجسدي والعقلي، ودمرت العديد من الكنائس والأديرة وألحقت أضرارا بمنازلنا وتراث ثمين لا يمكن تعويضه".

وأكدت الكنيسة، التي تتعرض وحدتها للتهديد بعد أن اتهمها رؤساء الأساقفة في تيجراي بتأييد حرب تيجراي، على الحاجة الأساسية للسلام، ودعت جميع الأطراف المشاركة في النزاعات في جميع أنحاء البلاد إلى "التعلم من نتائج الحروب الماضية" وحل الخلافات سلميا.

وتأتي دعوة الكنيسة بعد تصاعد الأعمال العدائية بين القوات الحكومية وميليشيات فانو المسلحة في أنحاء منطقة أمهرة، وطلبت حكومة ولاية أمهرة الحكومة الفيدرالية على التدخل قائلة إنه لم يعد من الممكن السيطرة على الوضع مع هيئات إنفاذ القانون العادية.

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