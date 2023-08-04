حرب أهلية جديدة في إثيوبيا، اشتباكات بين حليفي الأمس، وإعلان الطوارئ في أمهرة وحصار 500 أسرة سودانية قرب منابع النيل الأزرق

يبدو أن هناك حربا أهلية جديدة شبت في إثيوبيا، فقد عاد الصراع الدامي ليسيطر على المشهد، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات مستمرة منذ أيام في إقليم أمهرة بين الجيش الاتحادي وميليشيا محلية.

ووافقت الحكومة الإثيوبية، بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في منطقة الأمهرة، بعد أيام من المعارك بين الجيش ومسلحين في أمهرة.

تعريض النظام الدستوري للخطر

وأعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي، أن حكومة إقليم أمهرة غير قادرة على السيطرة على الأنشطة غير القانونية التي تدعمها القوات المسلحة من خلال نظام إنفاذ القانون النظامي، مضيفا أن ذلك أدى إلى تعريض النظام الدستوري للخطر وعدم القدرة على الحفاظ على السلام والأمن للشعب وفرض القانون والنظام.

Advertisements

وأضاف البيان: لما كان من الضروري اتخاذ خطوات، فإن الخطر الذي تفرضه الحركة على الأمن القومي والسلم العام يتزايد يوما بعد يوم، ودأبت الحكومة على توجيه دعوات للسلام مرارًا وتكرارًا لجميع القوات المسلحة لاتباع طريق السلام بسبب الهجمات التي نفذتها الجماعات المتطرفة المسلحة، تضررت الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة بشدة.

وأوضح: الحكومة الإثيوبية الفيدرالية اقترحت تطبيق التشريع اللازم وفقًا لدستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية واتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحا أنه أصبح من الضروري إعلان الطوارئ، حيث إن هناك وضعًا خطيرًا للسيطرة على هذا النشاط على أساس نظام القانون العادي.

حالة الطوارئ في أمهرة

ولكن لم يذكر البيان ما إذا كانت حالة الطوارئ ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.

وقد انقطعت خدمات الإنترنت في ولاية أمهرة الإثيوبية، أمس الخميس، وألغيت الرحلات إلى مدينتين بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش الاتحادي والميليشيات المحلية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، في وقت سابق من أمس الخميس عن قلقه إزاء الوضع الأمني في أمهرة.

جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وميلشيات "فانو"، على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص الأربعاء الماضي.

يبدو أننا على وشك الهلاك معًا

كما كتب وزير الخارجية الإثيوبي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يبدو أننا على وشك الانتهاء من بعضنا البعض والهلاك معًا، دون أن ينصحنا كبار السن والعقلاء والزعماء الدينيون".

وقال: "يمكن أن تكون هناك مظالم لم تتم معالجتها، ولكن أفضل طريقة لحلها هي الحوار لأن أي وسيلة أخرى لن تؤدي إلا إلى إعاقة الجهود لمعالجة نفس المظالم، وتفقدنا ما لدينا، وتعقد القضايا التي نريد حلها بشكل دائم".

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق، أن ميليشيات فانو سيطرت على بعض المدن الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك مدينة "لاليبيلا" التاريخية.

وقد تدهور الوضع الأمني في إقليم أمهرة، منذ أبريل الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، القاضي بحل المجموعة شبه العسكرية المدعومة من الدولة في المنطقة.

وبدأت الاشتباكات، الأربعاء الماضي، بين الجيش الإثيوبي، ومسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق، وفق ما نقلته رويترز عن سكان المنطقة.

وأكد طبيب للوكالة أن الاشتباكات تسببت في إصابة ما يزيد على 12 شخصا.

ميليشيا "فانو"

يشار إلى أن ميليشيا "فانو"، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، كانت قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيجراي المجاورة وانتهت، في نوفمبر، لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.

وفي انتقاد نادر لمسئول رفيع في الحكومة الاتحادية على مسألة تتعلق بالأمن الداخلي، قال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن: "المشكلات الأمنية في مناطق مختلفة من أمهرة صارت مقلقة".

وأوضح عبر صفحته على فيسبوك: "نحن في لحظة تاريخية يجب فيها أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه إذا لم يكن لديك سلام فستفقد كل شيء"، داعيا إلى الحوار السلمي.

الخروج من كوبو

وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه لرويترز، إن القتال اندلع قبل عدة أيام عندما شن الجيش عملية لإجبار مسلحي "فانو" على الخروج من كوبو ومناطق أخرى.

وأضاف أن ميليشيا "فانو" سيطرت بعد ذلك على بلدة لاليبيلا، موطن أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وهو عبارة عن كنائس متراصة يعود بناؤها للقرنين الثاني عشر والثالث عشر.

قوة الدفاع الوطني الإثيوبية

أيضا، قال طبيب في مستشفى بمدينة ديبري تابور في منطقة أمهرة وشرطي لرويترز: إن مسلحين من فانو اشتبكوا مع جنود من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية بالقرب من المدينة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.. وطلب المصدران من رويترز عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية.

وأشار الطبيب إلى أن المستشفى استقبل ثلاث إصاباتهم خطيرة وعشرة مصابين بجروح طفيفة، بما في ذلك بأعيرة نارية وأسلحة ثقيلة.

وأضاف أن "القتال استمر اليوم في ضواحي المدينة"، مؤكدا أن الطريق المؤدي إلى ديبري تابور مغلق.

فيما ذكر اثنان من سكان بلدة كوبو لرويترز أن قتالا عنيفا اندلع أيضا خارج البلدة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، لكن الوضع كان هادئا، الأربعاء.

إيقاف إجراءات السفر إلى إثيوبيا

من جانب آخر، أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف، إيقاف إجراءات السفر إلى إثيوبيا المجاورة عبر معبر القلابات الحدودي، وذلك بسبب استمرار المواجهات العنيفة في بحر دار عاصمة إقليم أمهرة الإثيوبي بين ميلشيا "فانو" الأمهرية والجيش الإثيوبي.

وقد أدى قرار المنع إلى حصار أكثر من 500 أسرة أصبحت عالقة عند معبر القلابات، قرب منابع نهر النيل الأزرق.

ومن الجدير بالذكر أن حاكم الإقليم، كان قد قتل فى محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا، وقتل معه قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال سيرى ميكونين.

والمعروف أن الإقليم هو أحد الانقسامات العرقية التسعة في إثيوبيا، والتى تضم شعب أمهرة.

وكانت تعرف سابقًا باسم "المنطقة 3" وعاصمتها بحر دار.. وتقع فيها أكبر بحيرة مائية في إثيوبيا، وهى بحيرة تانا، وهي مصدر نهر النيل الأزرق، داخل أمهرة.

ويبلغ عدد السكان بها 31.13 مليون وفٌقًا لآخر إحصاء فى عام 2017، وتتألف حكومة أمهرة من السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس، والسلطة التشريعية التي تضم مجلس الدولة، والسلطة القضائية، التي تقودها المحكمة العليا في الولاية.

وكانت الديانة السائدة في الأمهرة على مدى قرون هي المسيحية، حيث تلعب كنيسة تيوايدو الأرثوذكسية الإثيوبية دورًا رئيسيًا في الثقافة، وفقًا لتعداد عام 2007، فإن 82.5% من سكان منطقة أمهرة (أي 91.2% أمهرة) كانوا من الأرثوذكس الإثيوبيين؛ 17.2 % كانوا مسلمين، و0.2 % كانوا بروتستانت، ويعد عيد الفصح وعيد الغطاس أهم الاحتفالات التي تتميز بالخدمات والاحتفالات والرقص، هناك أيضًا العديد من أيام العيد على مدار العام، عندما يتم تناول الخضروات أو السمك.

80 % من إجمالي الأمطار

وتستحوذ مرتفعات أمهرة على 80 % من إجمالي الأمطار في إثيوبيا وهي أكثر المناطق خصوبة وكرم الضيافة في إثيوبيا، ويصل تدفق النيل الأزرق إلى الحد الأقصى للحجم في موسم الأمطار (من يونيو إلى سبتمبر) عندما يوفر حوالي ثلثي مياه نهر النيل.

ومعظم منطقة أمهرة جبلية ومغطاة بالأشجار والغابات الكبيرة. منطقة أمهرة لديها أكثر مواقع التراث العالمي في أي منطقة في إثيوبيا.

ويرأس السلطة التنفيذية رئيس أمهرة، أمباتشو ميكونين، وهو عضو في حزب الحركة الديمقراطية، تم انتخابه فى 8 مارس 2019، والذى قتل فى محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويمثل أمهرة 138 ممثلًا في ممثلى مجلس الشعب، بجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.