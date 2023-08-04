إجراء جديد ضد تاجر مخدرات قتل صديقته لسرقة أموالها في الإسكندرية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية، حبس تاجر مخدرات قتل صديقته لقيامها بسرقة أموالها حصيلة تجارة المواد المخدرة بالإسكندرية وألقى القبض على المتهم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.
و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية).. وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدري "الأفيون – الشابو").
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالي منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدي عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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