السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إجراء جديد ضد تاجر مخدرات قتل صديقته لسرقة أموالها في الإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية، حبس تاجر مخدرات قتل صديقته لقيامها بسرقة أموالها حصيلة تجارة المواد المخدرة بالإسكندرية وألقى القبض على المتهم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكان قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.
 

و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية).. وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدري "الأفيون – الشابو").

Advertisements

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالي منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدي عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة الإسكندرية الاسكندرية مديرية أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب ممدوح عباس.. والحبس عامين للمتهم بدهس حفيد شريفة فاضل بالعجوزة

استمرار حبس شخصين بتهمة سرقة كابلات كهربائية من عواميد الإنارة بالخليفة

استمرار حبس شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا

إجراء جديد ضد مسجلين خطر بتهمة حيازة حشيش وهيدرو بالإسماعيلية

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالوادي الجديد

النيابة تحقق في وفاة فتاة عثر على جثتها داخل شقة في المقطم

إحالة تاجر مخدرات ضبط بحوزته هيروين وهيدرو في الإسماعيلية للمحاكمة

النيابة تستمع إلى متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى ببولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية