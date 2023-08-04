الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

بعد تأدية مناسك العمرة، موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة وتوديع البطولة العربية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

انتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة اليوم الجمعة وتحديدًا تتحرك البعثة في تمام الساعة 11 صباحًا بعد تأدية مناسك العمرة. 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. 

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

 

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

 

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ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

 

حيث أكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. الشباب ( 7 نقاط)
  2. النصر (5 نقاط)
  3. الزمالك (4 نقاط)
  4. الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)

 

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول  لنادي  الزمالك  في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

 

إبراهيما نداي يستبدل قميصه مع مواطنه ساديو ماني

حرص السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك على استبدال قميصه مع مواطنة ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي وذلك بعد انتهاء مباراتهما في البطولة العربية.

 

ونشر إبراهيما نداي صورته مع ماني عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب: "الحمد لله، انتهت المغامرة، لكن الحياة تستمر، شكرا ساديو ماني".

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