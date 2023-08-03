الرئيس النيجيري يدعو إلى حل ودي لأزمة الانقلاب في بلاده

دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، وفد الجماعة المتّجه إلى النيجر العمل على التوصل إلى “حلّ ودّي” لأزمة الانقلاب العسكري.

وإضافة إلى هذا الوفد، كشف تينوبو أنه شكّل وفدا آخر لبحث الأزمة مع “قادة ليبيا والجزائر”.

وأشار إلى أنه أوعز إلى الوفدين “الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، ولحظ القيام بكل ما يتطلّبه الأمر لضمان التوصل إلى حلّ شامل وودّي للوضع في النيجر”.

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إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

وأمس، قال مسئول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشئون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

لكنه استدرك قائلا إنه "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق "فرانس برس".

ويستمر اجتماع قادة هذه الجيوش من الأربعاء إلى الخميس.

إعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

ولم يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.

المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا

وزار وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا - إيكواس- في وقت سابق من أمس الأربعاء للتفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح الأسبوع الماضي بالرئيس المنتخب للبلاد محمد بازوم.



وقال مسئول في إيكواس: كان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يود أن يكون هنا، لكن بينما نتحدث، فإنهم موجودون في النيجر كجزء من وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس الدولة النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر للتفاوض".



كلام المسئول الإفريقي جاء خلال افتتاح المحادثات التي جمعت قادة عسكريين من إيكواس حول الأزمة في النيجر، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

إيكواس تهدد الانقلابيين في النيجر

والأحد الماضي أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع قمة في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

وطلبت المجموعة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون والعودة الكاملة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

كما قرر قادة "إيكواس"، فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة إلى "تجميد أصول المسئولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".