الخميس 03 أغسطس 2023
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خارج الحدود

فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها بشكل كامل

سفارة فرنسا بالنيجر،فيتو
سفارة فرنسا بالنيجر،فيتو

طلبت فرنسا من قوات الأمن النيجرية، اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا تلك التابعة لفرنسا بـ"شكل كامل"، وذلك قبيل تظاهرات مقررة في نيامي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إنه "بينما تصدر عدة دعوات للتظاهر في 3 اغسطس، تذكّر فرنسا بأن أمن المقرّات والموظفين الدبلوماسيين التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصا اتفاقية فيينا".

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