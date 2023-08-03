انتكاسة تاريخية لشيكابالا أمام النصر السعودي قبل مباراة الليلة

الزمالك ضد النصر السعودي، تلقى شيكابالا نجم الزمالك الحالي والرائد السعودي السابق، هزيمة مدوية أمام النصر ببطولة الدوري السعودي يوم 17 نوفمبر 2017 بنتيجة 5-0 في آخر مباراة لعبها شيكابالا أمام النصر السعودي وذلك قبل مباراة اليوم بين الزمالك والنصر بالبطولة العربية.

شيكابالا شارك في مباراة الرائد والنصر والتي شهدت مشاركة حسام غالي عندما كان لاعبا في صفوف النصر السعودي، ولم يشارك شيكابالا في مباراة الدور الثاني للدوري السعودي بعد استبعاده للإصابة.

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كما غاب شيكابالا عن صفوف الزمالك في آخر مواجهاته ضد النصر في ختام مرحلة المجموعات بالبطولة العربية عام 2017، التي فاز بها الزمالك بنتيجة 2-1.

مباراة الرائد والنصر بمشاركة شيكابالا وغالي

فاز فريق النصر على الرائد بخماسية مقابل لا شيء في الجولة الـ 10 من الدوري السعودي للمحترفين نوفمبر 2017.



وجاءت أهداف النصر عن طريق محمد فوزير ومحمد السهلاوي “هدفين” وحسن الراهب وليوناردو بيريرا.

وشارك حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق أساسيا مع النصر، لمدة 83 دقيقة، قبل أن يخرج من أرض الملعب، بينما لعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" المباراة بالكامل وجاءت خطورة فريق الرائد من جانبه وكاد أن يسجل لولا عارضة النصر.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس إلى ملعب مدينة الملك فهد بالطائف حيث يشهد لقاء قمة عربية بين فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي في ختام دور المجموعات بالمجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان للأندية بالسعودية.

وتعتبر مواجهة كأس الملك سلمان هي الثالثة بين الفريقين عبر تاريخهما بعد انتصارين سابقين للأبيض في بطولات الأندية العربية.

ويمتلك النصر السعودي كوكبة من النجوم على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بروزوفيتش، فوفانا، تيليس، تاليسكا، وزادت قوة بانضمام ساديو ماني.

وتعرض فيتو في التقرير التالي معلومات عن قمة النصر والزمالك:

مشوار الزمالك والنصر في البطولة العربية

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان برصيد 4 نقاط يليه مواطنه الشباب بنفس الرصيد، ثم يحل الزمالك ثالثًا بـ3 نقاط ثم يأتي الاتحاد المنستيري دون أي نقاط.

النصر تعادل أمام الشباب سلبيا في المباراة الاولي وحقق الفوز برباعية مقابل هدف على الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية.

الزمالك استطاع تحقيق الفوز في الجولة الأولى برباعية مقابل لا شيء وخسر في الجولة الثانية أمام الشباب بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات الزمالك والنصر السعودي

حقق الزمالك الفوز بهدف دون رد في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس في عام 2000، قبل أن يكرر الفوز بنتيجة 2-1 في بطولة الأندية العربية الأبطال في نسخة 2017.

وسجل العميد حسام حسن في صيف 2000 هدف فوز الزمالك على النصر في نسخة العام ذاته، بينما تكفل بثنائية 2017 حازم إمام ومحمود حمدي، فيما سجل ليواندرو بيريرا هدف العالمي.

وتشارك الزمالك والنصر في نسختي 2000 و2017 نفس المصير، حيث تأهلا معًا للدور الثاني في المرة الأولى، الأبيض كمتصدر بـ6 نقاط والعالمي كوصيف، ثم خرجا معا من دور المجموعات في 2017.

القيمة التسويقية للنصر والزمالك

ويعتبر أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك هو الأعلى من حيث القيمة السوقية في القلعة البيضاء بـ5 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المعني بأخبار الانتقالات.

على الجانب الآخر، يتقدم الإيفواري سيفو فوفانا لاعب وسط العالمي قائمة الأعلى من حيث القيمة السوقية في النصر بـ32 مليون يورو، يليه بـ25 مليونًا الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ15 مليونًا.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.