الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مجموعة الزمالك، موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري والقناة الناقلة

موعد مباراة الشباب
موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري

مجموعة الزمالك، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي  مع الاتحاد المنستيري التونسي ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية. 

موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري

وتقام مباراة الشباب السعودي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


ويسعى الشباب السعودي للفوز على الاتحاد المنستيري التونسي لضمان التأهل لربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

 

ويمتلك الشباب السعودي 4 نقاط  بعد الفوز على الزمالك والتعادل أمام النصر السعودي، حيث يأتي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة.

Advertisements

مباراة الشباب والزمالك بالبطولة العربية

القناة الناقلة لمباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري

وتنقل مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري عبر شاشة قناة SSC HD الناقل الحصري لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وتختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، باقامة 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مباريات اليوم في البطولة العربية


وفي المجموعة الرابعة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في أبها، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزمالك مع النصر السعودي في الطائف،  ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي بالباحة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة 

 

شباب بلوزداد الجزائري  ضد  الكويت الكويتي – 4 مساء - SSC HD

الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD

الزمالك ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الاتحاد المنستيري التونسي ضد الشباب السعودي – 6 مساء - SSC HD

 

المتأهلين إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن


الإتحاد السعودي
الوحدة الإماراتي
الرجاء المغربي
الهلال السعودي
السد القطري
الشرطة العراقي

 

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي ما بين الثلاثي الأول بعد ابتعاد الفريق التونسي عن المنافسة.

 

جوائز البطولة العربية 


وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

 

البطولة العربية، ساديو ماني يشارك في أول تدريباته مع النصر استعدادًا للزمالك (صور)

الشباب يغلق الباب أمام النصر ويرفض رحيل نجميه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجموعة الزمالك كأس الملك سلمان للأندية موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري الشباب السعودي بطولة كأس الملك سلمان للأندية النصر السعودي

مواد متعلقة

الليلة، الزمالك فى مواجهة مصيرية أمام النصر السعودي

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد إعلان رحيله عن الزمالك، ومتابعون: ده فيلم ولسه النهاية

البطولة العربية، ساديو ماني يشارك في أول تدريباته مع النصر استعدادًا للزمالك (صور)

الشباب يغلق الباب أمام النصر ويرفض رحيل نجميه

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس في كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

من بينها المظلوم والمحروقي وغراب، طرائف وغرائب الأضرحة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية