مجموعة الزمالك، موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري والقناة الناقلة

مجموعة الزمالك، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري

وتقام مباراة الشباب السعودي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويسعى الشباب السعودي للفوز على الاتحاد المنستيري التونسي لضمان التأهل لربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ويمتلك الشباب السعودي 4 نقاط بعد الفوز على الزمالك والتعادل أمام النصر السعودي، حيث يأتي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة.

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مباراة الشباب والزمالك بالبطولة العربية

القناة الناقلة لمباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري

وتنقل مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري عبر شاشة قناة SSC HD الناقل الحصري لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وتختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، باقامة 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مباريات اليوم في البطولة العربية



وفي المجموعة الرابعة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في أبها، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزمالك مع النصر السعودي في الطائف، ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي بالباحة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي – 4 مساء - SSC HD

الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD

الزمالك ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الاتحاد المنستيري التونسي ضد الشباب السعودي – 6 مساء - SSC HD

المتأهلين إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن



الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي ما بين الثلاثي الأول بعد ابتعاد الفريق التونسي عن المنافسة.

جوائز البطولة العربية



وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.