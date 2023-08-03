مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد النصر السعودي
البطولة العربية، تختتم اليوم الخميس منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، باقامة 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة.
مباريات اليوم في البطولة العربية
وفي المجموعة الرابعة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في أبها، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزمالك مع النصر السعودي في الطائف، ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي بالباحة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة
شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي – 4 مساء - SSC HD
الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD
الزمالك ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD
الاتحاد المنستيري التونسي ضد الشباب السعودي – 6 مساء - SSC HD
المتأهلين إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن
الاتحاد السعودي
الوحدة الإماراتي
الرجاء المغربي
الهلال السعودي
السد القطري
الشرطة العراقي
وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي ما بين الثلاثي الأول بعد ابتعاد الفريق التونسي عن المنافسة.
وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.
وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.
وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.
ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية
النصر (4 نقاط من مبارتين)
الشباب (4 نقاط من مبارتين)
الزمالك (3 نقاط من مبارتين)
الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)
جوائز البطولة العربية
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.
وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:
البطل: 6 ملايين دولار.
الوصيف: 2.5 مليون دولار.
نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.
ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر
المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.
الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.
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