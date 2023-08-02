جريندو: قضيت مع المصري 6 مواسم وزيزو أفضل لاعب في مصر

أكد جريندو لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق والمنتقل حديثًا إلى البنك الأهلي أن خسارة بطولة كأس الرابطة أثرت على فريق المصري فنيًّا ومعنويًّا.

وقال جريندو لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق والمنتقل حديثًا إلى البنك الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "حزين لخسارة بطولة كأس الرابطة مع فريق المصري البورسعيدي وقضيت مع المصري 6 مواسم هي الأفضل لي".

وتابع: "الزمالك تحدث معي ولكن في وقت متأخر جدًّا ومن وجهة نظري أن "زيزو" أفضل لاعب في مصر حاليًّا".

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وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع محمد عبد اللطيف "جريندو" قادمًا من فريق المصري البورسعيدي.

جريندو ينضم لصفوف البنك الأهلي

وأشار بيان البنك الأهلي، إلى أن لاعب وسط النادي المصري البورسعيدي السابق، وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر.

وتعتبر صفقة "جريندو" هي الرابعة لفريق البنك الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

واستطاع البنك الأهلي حسم التعاقد مع كل من أيمن أشرف من الأهلي وأحمد مدبولي من الإسماعيلي وسيرجي أكا من المصري البورسعيدي.

وعلى صعيد آخر يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره فريق المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

7 مباريات للأهلي على ملعب برج العرب بالموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر سبع مباريات على ملعب برج العرب هذا الموسم، كانوا جميعهم في بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات دون أن يتلقى أي خسارة.

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب

2- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري ملعب برج العرب

3- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري ملعب برج العرب

4- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري ملعب برج العرب

5- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري ملعب برج العرب

6- الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري ملعب برج العرب

7- الأهلى 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري ملعب برج العرب