الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

استدعاء أهل شقيقين عثر عليهما متوفيين في الساحل

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الساحل باستدعاء أهل شقيقين عثر عليهما متوفيين داخل منزل في ظروف غامضة لسماع أقوالهم.  

 

العثور على جثتين بالساحل 

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثتي شقيقين داخل منزل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة “محمود. ع” وشقيقته "عايدة" دون وجود إصابات ظاهرية أو بعثرة في محتويات المنزل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجنى عليه.

ورجحت التحريات الأولية، مصرع الشقيقين اثر تعرضهما للاختناق إثر تسريب الغاز، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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