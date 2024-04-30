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بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

الملك تشارلز، فيتو
الملك تشارلز، فيتو

يستأنف ملك بريطانيا تشارلز الثالث مهامه العامة، اليوم الثلاثاء، بعد التأثير الإيجابي لعلاجه من مرض السرطان.

 ملك بريطانيا يستأنف مهامه 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الملك تشارلز يتلقى الرعاية كمريض غير مقيم بالمستشفى منذ أوائل فبراير الماضي.

وقالت مصادر إنه رغم الأخبار السارة، لا يزال الملك يعاني من السرطان، وسيواصل العلاج من المرض، الذي لم يتم الإفصاح عن نوعه على وجه التحديد.

ومن المقرر أن يزور الملك تشارلز  والملكة كاميلا مركزًا لعلاج السرطان اليوم الثلاثاء للقاء اختصاصيين ومرضى.

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 إصابة ملك بريطانيا بالسرطان 

وتهدف الزيارة إلى زيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر للمرض، وتسليط الضوء على الأبحاث المبتكرة التي تدعمها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، والتي تجرى في المستشفى.

وأمضى الملك تشارلز، في يناير  الماضي، ثلاث ليال في المستشفى لإجراء عملية جراحية بسبب تضخم البروستاتا، حيث تم اكتشاف إصابته بالسرطان.

وأرجأ جميع المناسبات العامة بعد الإعلان عن تشخيصه بالمرض في مطلع فبراير الماضي، لكنه واصل مهامه الرسمية من خلف جدران القصر.

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