بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

اللاجئين في مصر، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للمصريين بشأن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمجتمع الدولي، بشأن اللاجئين في مصر، وتأثير ذلك على انقطاع الكهرباء في مصر.

رسالة ساويرس للمصريين بشأن حديث اللاجئين

وعن اللاجئين في مصر، قال المهندس نجيب ساويرس إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الإنفاق على اللاجئين وقطع الكهرباء، موجهة للمجتمع الدولي.

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حديث رئيس الوزراء عن اللاجئين يثير غضب المصريين، فيتو



وقال المهندس نجيب ساويرس عن تصريحات رئيس الوزراء عن اللاجئين: "يا جماعة سيادة رئيس الوزراء عايز المجتمع الدولى يدفع نصيبه فى تكلفة اللاجئين.. فبلاش إثارة.. ووعد لما ييجوا العشرة مليار هيرجع الكهربا".



وجاء ذلك تعليقًا على حديث الإعلامي عمرو أديب، الذي قال فيه: "حديث رئيس الوزراء عن عدد اللاجئين في مصر أثار حفيظة المواطنين، الناس قالت أنت بتصرف 10 مليارات دولار على اللاجئين وقاطع لنا النور في عز الحر بسبب مليار."

مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويا بسبب اللاجئين



يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شارك في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.



وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إن مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجئ رغم الأزمة الاقتصادية."

اللاجئين في مصر، فيتو

وعن غزة قال مدبولي: "جاهزون لتزويد الفلسطينيين بأي دعم سياسي ولكن دفعهم للنزوح إلى مصر ينهي القضية ونضغط على كل الأطراف لإتمام المفاوضات وإنهاء الأزمة في القطاع".

1.4 مليون نازح فلسطيني على حدود مصر

وأضاف رئيس الوزراء "أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر."

10 مليون لاجيء في مصر، فيتو

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: "في هذا الإطار أن الحكومة المصرية، ومن وجهة نظر إنسانية، مستعدة لتوفير كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، ولكن من المنظور السياسي، سيُسهم ذلك بالتأكيد في تصفية القضية الفلسطينية بالكامل."

مزاحمة المهاجرين والمقيمين في مصر للمصريين

كما علق المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، ما يتردد عن مزاحمة المهاجرين والمقيمين في مصر، للمصريين في الخدمات والأسعار، فقال: "هناك رسالة واضحة، وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة أفريقية شقيقة تواجه أي صعوبات، ولن تغلقها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها العديد من الدول."

تزايد عدد اللاجئين في مصر، فيتو

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E"، قائلًا: "إن هناك 3 عوامل رئيسية لهذا الأمر، في طليعتها أن مصر لديها التزامات وفقًا لمواثيق دولية، واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم، بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.

وقال: "إن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضًا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل؛ ستكون المفاجأة كبيرة."

وأوضح الحمصاني "أن الحكومة تدرك الضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء."