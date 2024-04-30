مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقية تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية شديدة اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو أن الخطيب تعرض لحالة إجهاد عادية ونصحه الطبيب بالراحة ولم يتطور الأمر لوعكة صحية خطيرة كما ردد البعض.

ويخضع الخطيب لبعض الراحة بالمنزل حتى يتماثل للشفاء من حالة الإجهاد التي تعرض لها اليوم.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء غدا الأربعاء ضمن لقاءات الجولة 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويفحص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الذي تعرض للإصابة بإجهاد خفيف في عضلة السمانة بعد مشاركته في مران الأمس وأجرى أشعة من أجل تحديد حجم الإصابة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليتدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا للإسماعيلي

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء غدا الأربعاء بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس الأول السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.