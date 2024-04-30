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ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

كنتاكي، فيتو
كنتاكي، فيتو

مع ازدياد وتيرة العنف الإسرائيلي وتصاعد عدد الضحايا الفلسطينيين، شهدت الحركة زخمًا واسعًا وتأثيرًا كبيرًا، ليس فقط على المستوى العربي وإنما في أنحاء العالم، ولا سيما مع تزايد وعي الشباب أو ما يُطلق عليه اصطلاحًا بجيل "الزد" بالقضية الفلسطينية، وإدراكه ازدواجية المعايير الغربية.

شركة "كنتاكي" للوجبات السريعة

أغلقت شركة "كنتاكي" للوجبات السريعة عددًا من فروعها في ماليزيا  مؤقتًا، مرجعة القرار إلى ما وصفتها بأنها "ظروف اقتصادية صعبة"، بحسب  ما أفادت به وكالة “رويترز” الاخبارية.

اغلاق شركة كنتاكي في ماليزيا

وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة بسبب روابط متصورة لسلسلة الوجبات السريعة مع إسرائيل.

 حملات دعم للفلسطينين

وشهدت ماليزيا، التي تؤيد الفلسطينيين بقوة، حملة مقاطعة واسعة شملت بعض شركات الوجبات السريعة الغربية في البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. 

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وقالت شركة كيو.إس.آر (إم) القابضة التي تدير امتيازات كنتاكي فرايد تشيكن (كي.إف.سي) وبيتزا هت في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتا منافذ كنتاكي "استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة".

ووصلت المقاطعة إلى الجزائر حيث تظاهر العشرات في العاصمة، رفضًا لافتتاح مطعم للوجبات السريعة الأمريكية، بسبب ما وصفوه بتواطؤ الشركة المالكة له في حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

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