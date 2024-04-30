أحمد فتحي يقرر اعتزال كرة القدم وتوديع المستطيل الأخضر

أكد مصدر مقرب من أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز أن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي السماوي بعدها سيعلن كابتن الأهلي السابق عن اعتزاله كرة القدم.

وأصبح أحمد فتحي صاحب الـ39 عاما ويقترب من عامه الأربعين خلال نوفمبر القادم خارج التشكيل الأساسي للفريق منذ تولي يوريشيتش تدريب بيراميدز في فبراير الماضي ولم يشارك هذا الموسم سوى في ثلاث مباريات فقط منها مباراتين فقط بالدوري المصري ومباراة بكأس مصر.

وأكد المصدر أن فتحي سيكتفي بما قدمه مع بيراميدز لاسيما أن لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق.

يذكر أن بيراميدز قام بالتجديد لأحمد فتحي بداية الموسم الحالي لمدة موسم واحد فقط.

انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى السابق إدارة ناديه برحيله بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى موسم 2020 لمدة 3 سنوات

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ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن النادى بنهاية الموسم، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

وفي الأول من أبريل لعام 2020، أصدر أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى بيانًا رسميًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام كشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب الجوكر، "بسم الله الرحمن الرحيم.. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التي لم تدخر جهدًا فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

وأضاف فتحى، "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

وتابع الجوكر "لقد اتخذت قرارا لأكون صادقًا معكم وهو أصعب قرار اتخذته فى حياتى المهنية كلاعب كرة قدم والتى استمرت طوال 20 عاما لم أدخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادى الأهلى، قرارى يرفضه القلب بشدة لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وعلمتنا الحياة أن نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن فى أوج عطائنا كى لا نصبح عبئا على النادي أو الجماهير وكما قولت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إدارة النادى الموقر لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادى والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد فى مكان آخر".

واختتم فتحى: "فى هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتى هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادى العظيمة والتى صنعت اسم ونجومية أحمد فتحى يعلم الله ما بداخلى من مشاعر تجاه تلك الجماهير التى لايزال أصداء صوتها فى اذانى وهى التى طالما غمرتني بالحب والمساندة الدائمة فى جميع الأوقات والتى لم استطع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات وأهيب بجمهور النادى الأهلى بعدم الاستماع للمنصات الإعلامية المختلفة التى قد لا تتحرى الحقيقة فى نشر أى ملابسات خاصة فى هذا الموضوع وعدم إعطاء الفرصة للمساس بحبى وتقديرى لكم.. فى النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للأهلى ان تتفهم هذا القرار النابع من كونى أريد تخليد الصورة التى رأنى بها جمهور الأهلى خلال فترة تواجدى وأنى لا أريد المساس بهذه الصورة التى لاتفارق ذهنى وحفظ الألقاب التي تطلق على من قبل جمهور النادى العظيم والمشاعر المتبادلة بيننا، بعد الاعتزال الذى قد يكون قريبًا..أخيرًا أحب أن اتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات التى تعاملت معها فى خلال فترة تواجدى فى النادى الأهلى..ربما انتهت علاقتى الآن كلاعب بالنادى الأهلى ولكن سأظل مشجعًا ومحبًا وفخورًا كوني واحد من أبناء وجمهور الأهلى العظيم".

مسيرة أحمد فتحي

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل إلى شيفلد الإنجليزي ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015 قبل أن ينتقل لبيراميدز بداية من هذا الموسم.

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 20 بطولة مع الأحمر بواقع 11 لقب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.