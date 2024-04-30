قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

تحل اليوم ذكرى تولي جورج واشنطن حكم الولايات المتحدة الأمريكية كأول رئيس لأمريكا،، فهذا الرجل هو القائد العام للجيش القاري أثناء الحرب الثورية الأمريكية، وأحد الآباء المؤسسين للبلاد.

أول رئيس لأمريكا

كان جورج واشنطن أيضا خصمًا للانفصاليين وقاد التمرد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو 1776، كما أنه ترأس الاتفاقية التي صاغت الدستور الأمريكي، الذي حل محل مواد الاتحاد الكونفدرالي، وأنشأ منصب الرئيس، هذا عن قيمته السياسية، وقد حق للأمريكيين أن يعلوا من شأنه لدرجة أن يطلقوا لقبه على العاصمة الأمريكية، أقوى العواصم السياسية في العالم.

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لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فصورة الرئيس الأول هي التي تزين الدولار الورقي الأمريكي، أقوى عملات العالم، وعرض تقرير لموقع لايف أند ليجسي بلوج بإيجاز تاريخ وضع صورة جورج واشنطن على الدولار.



العملات الورقية

على الرغم من أن العملة الورقية كانت موجودة منذ قرون إلا أنه تم استخدام هذه الممارسة لأول مرة في العالم الغربي في القرن السابع عشر تقريبًا، وخلال الحقبة الاستعمارية كانت الأموال المادية نادرة جدًا في المستعمرات الأمريكية وبدلًا من ذلك كان الاقتصاد يعتمد على نظام المقايضة باستخدام السلع كوسيلة للدفع مقابل الخدمات.

ومع قدوم الثورة الأمريكية، بدأ الكونجرس القاري في إصدار النقود الورقية للمساعدة في تمويل المجهود الحربي، لكن لم تكن ذات قيمة كبيرة وانخفضت قيمتها بسرعة.

بعد الحرب، عند كتابة الدستور الأمريكي الجديد، كان شكل العملة للبلد الجديد أولوية وفي الواقع، منحت المادة الأولى، القسم 10 من الدستور الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة فقط سلطة سك النقود للبلاد، وبحلول عام 1792، تم إنشاء دار سك العملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، كان لا يزال يُسمح للولايات بإصدار عملتها الخاصة أيضًا، لكنها كانت تفتقر إلى المساءلة، لذلك كان الكثير منها عديم القيمة حيث أنه في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية، كان هناك حوالي 10000 نوع مختلف من النقود الورقية متداولة في الولايات المتحدة. وهكذا، طوال السنوات الأولى في تاريخ الولايات المتحدة كانت الأموال الأجنبية والمقايضة لا تزال تستخدم على نطاق واسع.



باك مؤلف ورحالة أمريكي

وبدأ استخدام المصطلح العامي "باك" على الدولار في أوائل القرن التاسع عشر حيث كتب هنري هاو، وهو مؤلف ورحالة أمريكي، عن الفترة التي قضاها على حدود ولاية أوهايو حيث “كان جلد فأر المسك يساوي ربع دولار وجلد الراكون ثلث دولار. "جلد ظبية، نصف دولار، وعند الإشارة إلى سعر شيء ما، كان الكثير من الناس يشير إلى الدولار باعتباره باك.

وخلال الحرب الأهلية، قامت حكومة الولايات المتحدة بتمويل مجهودها الحربي من خلال طباعة أشكال جديدة من العملة. وفتم إنشاء أول عملة ورقية رسمية حتى أن الحكومة الفيدرالية طبعت أوراقًا نقدية جزئية خلال ذلك الوقت لأن المعدن المستخدم عادةً في صنع العملات المعدنية كان ضروريًا للحرب.

وأصبحت النقود المطبوعة خلال هذه الفترة تعرف باسم "الدولارات" لكنها لم تكن مدعومة بأي شيء إلا أن الحكومة عطتها القيمة ببساطة قائلة إنها ذات قيمة. وهذا يعني أنه كان على الحكومة أن تراقب الطباعة عن كثب وأن تجد أيضًا طريقة لمنع التزوير. ويعتقد الكثير من الناس أن الخدمة السرية الأمريكية هي الأشخاص الذين يحمون الرئيس ولكن الخدمة تم تشكيلها بالفعل في هذا الوقت للتعامل مع المزورين.

وجه جورج واشنطن لأول مرة على الورقة النقدية

وبعد الحرب الأهلية، تولى مكتب النقش والطباعة الأمريكي إنتاج العملة الأمريكية وفي عام 1869، ظهر وجه جورج واشنطن لأول مرة على الورقة النقدية فئة الدولار الواحد.

وقد تغير تصميم الدولار قليلًا حتى عام 1963 عندما تم إنشاء التصميم التي نعرفها اليوم ولكن لم يتم إعادة تصميم الورقة النقدية فئة الدولار الواحد منذ ذلك الحين ولا توجد خطط للقيام بذلك.

ويتم إعادة تصميم العملة على فترات لمنع التزوير وفي عام 2016، خطط جاكوب لو وزير الخزانة لإعادة تصميم كامل لورقة العشرين دولارًا لاستبدال أندرو جاكسون بصورة هارييت توبمان وخطط لو لإصدار التصميم في عام 2020 ولكن تم تأجيله حتى عام 2026.

ولم تكن توبمان هي أول امرأة تظهر على العملة الأمريكية، لقد ظهرت نساء (بما في ذلك سوزان ب. أنتوني، وساكاجاويا، وهيلين كيلر) على العملات المعدنية الأمريكية.

وفي ستينيات القرن التاسع عشر، ظهرت بوكاهونتاس على الورقة النقدية ذات العشرين دولارًا وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر، ظهرت مارثا واشنطن على عملة فضية بقيمة دولار واحد.

عملة الدولار الأقوى في العالم

وبعد فترة وجيزة تحولت الدولار الورقية إلى ما نعرفه اليوم حيث أصبحت الفئات الورقية من واحد وخمسة وعشرة وعشرين وخمسين ومائة هي الأوراق النقدية الأكثر استخدامًا.

ويقول برنامج تعليم العملة الأمريكية أن حوالي اثني عشر مليار ورقة نقدية بقيمة دولار واحد يتم تداولها اعتبارًا من عام 2017.

ومن المفارقات أن الصورة التي تظهر على الفاتورة هي على الأرجح لم يكن الرجل نفسه معجبًا بها بشكل خاص والتي رسمها جيلبرت ستيوارت عام 1796، ويُشار إليها غالبًا باسم لوحة أثينيوم. واليوم، اللوحة الأصلية معروضة في معرض الصور الوطني في واشنطن العاصمة.

وعلى الرغم من كونها اللوحة الأكثر شهرة لجورج، إلا أنها عمل غير مكتمل. ففي اللوحة، خدود جورج منتفخة وشفتيه مزمومتان في حالة من عدم الراحة.

وفي نفس الوقت تقريبًا اشتكى من أن طقم أسنانه الجديد لا يناسبه بشكل صحيح ويسبب له الألم. ونظرًا لاهتمامه المستمر بمظهره وسلوكه، فمن المحتمل أنه لن يقدر استخدام لهذه الصورة على نطاق واسع. من المحتمل أنه فضل كثيرًا التمثال النصفي الذي صنعه جان أنطوان هودون، وهو شيء قالت عائلته إنه الشبه الأكثر دقة له.