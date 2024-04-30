الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

الخضار، فيتو
الخضار، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، كالتالي:

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

تراجع البصل في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 4 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 6 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 9 جنيهات عن سعره أمس، سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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تباين أسعار الباذنجان في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح  سعر الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا، باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 7.5 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان أبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

 أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفلفل في سوق الجملة

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه،  فلفل رومي صوب من 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 12 إلى 22 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 30 جنيهًا.

البسلة تسجل 22 جنيهًا في الجملة

وبلغ سعر السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو الثوم من 30 إلى 40 جنيهًا،  الملوخية من 7 إلى 9 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 10 جنيهات، بسلة من 16 إلى 22 جنيهًا، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 10 جنيهات.

25 جنيهًا أقل أسعار البامية في السوق

ويبلغ سعر قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كيلو كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، البقدونس من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره أمس، البامية من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو ورق العنب 

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره أمس، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الليمون البلدي

وسجل سعر بروكلي من 10 إلى 13 جنيها، ليمون بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات،  نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

 أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

ارتفاع سعر كيلو الكسبرة في سوق الجملة

وتراوح سعر كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره أمس، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات،  خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

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اليوم القليوبية تقيم معرض الخضراوات الطازجة بتخفيض يصل إلى 40%

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أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشبت 

وسجل سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره أمس، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

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