مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر إلقاء حقيبة ممتلئة بالفئران داخل اعتصام الطلاب في جامعة كاليفورنيا، في محاولة لفض خيام اعتصامهم داخل الجامعة.

مجهولون يلقون بحقيبة ممتلئة بالفئران لمحاولة فض خيام اعتصامهم داخل جامعة #كاليفورنيا#الحدث pic.twitter.com/DCjuhiwgWI — ا لـحـدث (@AlHadath) April 29, 2024

صدام بين معتصمين معارضين للحرب على غزة

واستدعت جامعة كاليفورنيا مساء اليوم الإثنين شرطة لوس أنجلوس لمنع الصدام بين معتصمين معارضين للحرب على غزة ومؤيدين لإسرائيل.

فض اعتصام المحتجين في جامعة كولومبيا الأمريكية

من ناحية أخرى قالت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك نعمت شفيق، اليوم الاثنين، إنها تحث المحتجين على فض اعتصامهم، والبحث عن حلول سريعة للأزمة.

وزعمت نعمت شفيق أن الجامعة ليس لديها أي نية لقمع التعبير أو القمع في الاحتياج السلمي، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة “الجزيرة”.

وتابعت: نحث الموجودين في الاعتصام على التفرق طوعا ونتشاور مع مجموعة أوسع في مجتمعنا لإنهاء الأزمة.

وسبق أن أشعلت نعمت شفيق حالة من الغضب الشديد في أروقة أعرق الجامعات الأمريكية، هي جامعة كولومبيا، بسبب رفضها لمظاهرة الطلبة ضد الاحتلال الإسرائيلي، دفاعًا عن غزة.

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نعمت شفيق تخمد مظاهرات طلبة جامعة كولومبيا

حاولت نعمت شفيق إخماد مظاهرات الطلبة الأمريكان المتضامنين مع غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن مظاهرات الطلبة اشتعلت في جامعة كولومبيا، ولم تكن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، تدرك أن محاولة إخماد المظاهرات في الجامعة ومطالبتها باعتقال الطلبة الداعمين لغزة، سيشعل مظاهرات طلبة الجامعات الأمريكية الكبرى، حيث انطلقت تظاهرات وإضرابات الطلبة وأساتذة الجامعات، لدرجة أن الدراسة في معظم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شبه معطلة.

الدراسة في عدد من الجامعات الأمريكية، ومنها جامعة كولومبيا التي أغلقت أبوابها في وجه الطلبة، تحولت إلى الدراسة عن بعد، بعد قيام نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا، بفصل 15 طالبا من المطالبين بوقف حرب الإبادة في غزة، واعتقل عشرات الطلبة، كما اعتقلت الشرطة الأمريكية الطلبة المتظاهرين في جامعة نيويورك، بعد اشتعال الأوضاع في جامعة كولومبيا.

سر استدعاء نعمت شفيق الشرطة لطلبة جامعة كولومبيا

الغريب أن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق استدعت الشرطة ضد طلابها، وتم اعتقال الطلبة، في حين كانت نعمت شفيق معروف عنها التظاهر من أجل قضايا عالمية ومحلية، إلا إن موقفها كان صادما ورفضت مساندة الطلبة في مظاهراتهم مع غزة ضد الكيان.