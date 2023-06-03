مجلس النصر يواجه شبح الحل

الدوري السعودي، أعلن معتز المزروع عضو مجلس إدارة النصر، ورئيس لجنة الاستثمار في النادي، استقالته بشكل رسمي.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية أن المزروع اتفق مسبقًا مع إدارة مسلي آل معمر، على الاستقالة، لكنه أجل موعدها حتى نهاية الموسم.

وسبق وقدم كل من: "محمد الشتوي، وتركي المشيقح" الاستقالة من عضوية مجلس إدارة نادي النصر خلال الفترة الماضية.

ويعيش النصر فترة حرجة عقب خروج إدارة مسلي آل معمر من الموسم صفر اليدين، واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، مع أنباء عن حل المجلس، لحين عقد جمعية عمومية لترشيح مجلس إدارة جديد.

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وأسدل الستار، على موسم 2022-2023، بعد إعلان تتويج نادي الاتحاد رسميًّا بلقب دوري روشن السعودي، برصيد 72 نقطة، وخلفه النصر بفارق خمس نقاط ليحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

أعلن نادي النصر إقامة معسكر إعدادي خارجي للفريق الأول لكرة القدم، في دولة البرتغال، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "موسم 2023-2024".

وكشف نادي النصر عن إقامة معسكر صيفي بالبرتغال خلال الفترة بين 3 و21 يوليو المقبل.

وكان النصر قد أعلن عن خوض جولة تحضيرية في اليابان، خلال فصل الصيف، حيث يواجه فريقي باريس سان جيرمان وإنترميلان الإيطالي، في 25 و27 يوليو.

ويستعد النصر للموسم الجديد "2023-2024"، الذي يشهد مشاركة النصر في بطولات "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الملك سلمان للأندية".

وسافر كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، في إجازة قصيرة لبلاده، قبل أن ينضم لمعسكر المنتخب، استعدادا لمواجهتي البوسنة والهرسك وآيسلندا، يومي 17 و20 يونيو، في تصفيات "يورو 2024".

ومنذ انضمام الدون للنصر في يناير الماضي، لم يغب عن أي مواجهة مع العالمي، حيث شارك في 16 مباراة بالدوري، سجل خلالها 14 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وضمن نادي النصر وصافة الدوري، بعد أن حسم الاتحاد اللقب في الجولة قبل الأخيرة، عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

منتخب البرتغال

قائمة منتخب البرتغال بقيادة رونالدو

وأعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة فريقه لفترة التوقف الدولي المقبلة خلال شهر يونيو.

وشهدت اختيارات روبيرتو مارتينيز انضمام كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وجاءت قائمة البرتغال كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.

الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو دالوت - إيناسيو - كانسيلو - سيميدو - بيبي - جوريرو - روبن دياز - توتي جوميس.

الوسط: برناردو سيلفا - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - أوتافيو - ريناتو سانشيز - ريكاردو هورتا - روبن نيفيز - فيتينا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - جونزالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.

مباراتا البرتغال في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة أيسلندا والبوسنة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

مسيرة كريستيانو رونالدو الاحترافية

وبدأ رونالدو مسيرته مع سبورتنج لشبونة موسم 2002-2003، وفي الموسم التالي انتقل إلى مانشستر يونايتد، حقق مع لشبونة بطولة السوبر وفي أولى مواسمه مع مانشستر يونايتد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بدون بطولات للمرة الأولى في موسم 2004-2005، بعدما خسر لقب الدرع الخيرية لصالح آرسنال 3-1، وتفوّق عليه ميلان الإيطالي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد بمجموع المباراتين، وأنهى مانشستر يونايتد الدوري بالمركز الثالث خلف أرسنال وتشيلسي، وحل وصيفًا بكأس الاتحاد بعدما انهزم أمام آرسنال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وتوّج رونالدو بـ8 بطولات عقب هذا الموسم حتى انتقل إلى ريال مدريد موسم 2009-2010، لكنه عاد للخروج مجددًا بدون بطولات للمرة الثانية في مسيرته في أولى مواسمه مع العملاق الإسباني.

وكان رونالدو ضمن 8 صفقات أبرمها فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية للحد من سيطرة برشلونة وبيب جوارديولا في الموسم السابق.

سجل رونالدو 26 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في الدوري الإسباني بموسمه الأول، لكن فريقه أنهى سباق البطولة خلف برشلونة بثلاث نقاط، وواجه البرتغالي إقصائيين محرجين من دوري الأبطال أمام ليون بدور الـ16، ومن الكوركون بكأس الملك في دور الـ32.

وقضى رونالدو أنجح فترات مسيرته مع ريال مدريد بعد هذا الموسم، وفاز بـ16 بطولة مختلفة منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لفريق يوفنتوس.

أمضى رونالدو 3 مواسم مع "البيانكونيري" توّج خلالها جميعها بـ 5 بطولات قبل أن يعلن عن عودة عاطفية لمانشستر يونايتد موسم 2021-2022 لم تكلل بالنجاح وخرج خالي الوفاض للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الخروج من أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع إقصاء الفريق من كأسي الرابطة والاتحاد على يد وست هام وميدلزبره على الترتيب، واحتلاله المركز السادس في الدوري.

وفي الموسم الحالي فسخ رونالدو عقده مع الفريق الإنجليزي في نوفمبر 2022، بعدها ارتدى قميص النصر في الانتقالات الشتوية الماضية، وخسر مع الفريق العاصمي لقب الدوري لصالح الاتحاد بالإضافة إلى خروجه من نصفي نهائي كأس السوبر وكأس الملك ضد الاتحاد والوحدة على الترتيب.