أخبار الفن اليوم: اعتزال ميرهان حسين الفن.. وأول تعليق من حورية فرغلي على عرض زواج المليون دولار

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كـ الآتي:

ردت الفنانة حورية فرغلي على المهندس أحمد حجازي الذي طلب منها الزواج بمقابل مهر مليون دولار بعد أزمتها الأخيرة مع نزار الفارس والجدل المثار حول خطوبتهما.

وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لـ"فيتو": “أنا لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، وتفاجأت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا”.

كرمت الجامعة الأمريكية أبطال مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان والذي عرض في رمضان لهذا العام.

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وحضر حفل التكريم المخرج محمد سامي وعصام السقا ومحمد عبدالله وطارق النهري ومنذر رياحنة وغيرهم.

تحدث الموسيقار منير الوسيمي عن النجم عمرو دياب والكينج محمد منير وما قدموه من أغاني على مدار مسيرتهما.

وقال منير الوسيمي في لقائه مع برنامج بالخط العريض والمذاع عبر قناة الحياة: "أغنية عمرو دياب استهلاكية مناسبة للعصر اللي احنا فيه استهلاكي زي البرجر والساندوتش".

ردت نقابة المهن الموسيقية علي البيان الذي أصدره الموسيقار منير الوسيمي اليوم الجمعة بشأن أزمته مع الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقين

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسقية في تصريح خاص لـ"فيتو":" الفنان مصطفي نقيب المهن الموسيقية لا يلتفت لهذا الكلام الذي هو عار تماما من الصحة بل مرفوضا جملة وتفصيلا.

علقت المطربة مي فاروق عن تجربتها مع عمرو مصطفى في أغنية “ وافتكرلك أيه” الذي طرحها مؤخرا علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتصدرت التريند عقب طرحها بساعات.

وقالت مي فاروق في تصريح خاص لـ"فيتو":" كنت متحمسة للغاية من التجربة وكنت متوقعة النجاح ولكن لن كنت أتوقع أن الأغنية تنجح في هذا الوقت القياسي وتتصدر الترند.

أعلنت الفنانة ميرهان حسين اعتزالها الفن، وأعربت عن حزنها الشديد لعدم تقدير موهبتها.



وقالت “ميرهان” من خلال خاصية “الاستوري” علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”:" تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك أعتزل.

يستعد الموسيقار الكبير هاني شنودة لإحياء حفل على أحد المسارح في إحدى المولات الكبرى بالتجمع الخامس ومن المقرر إقامته يوم 16 يونيو الجاري، ومن المفترض أن يقدم “شنودة” باقة من أبرز ألحانه التي تعاون فيها مع مجموعة من النجوم.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الموسيقار هاني شنودة بالتجمع الخامس كالآتي:" الفئة الأولى 250 جنيها والفئة الثانية 350 جنيها والفئة الثالثة 550 جنيها أما عن الفئة الرابعة 800 جنيه.

انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين الذي أقيم بمنطق الشيخ زايد.

وكان أول الحضور الفنانة هاجر الشرنوبي والفنانة لقاء سويدان وفريال يوسف والمخرج خالد جلال وغيرهم.

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