انطلاق حفل زفاف ميرنا نور الدين (فيديو وصور)

انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين الذي أقيم بمنطق الشيخ زايد.

وكان أول الحضور الفنانة هاجر الشرنوبي والفنانة لقاء سويدان وفريال يوسف والمخرج خالد جلال وغيرهم.

وخطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار بالفستان التي ارتدته في حفل زفافها المقام حاليا بالشيخ زايد.

حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو

وكانا لفتت النجمة ميرنا نور الدين الأنظار بعد مشاركتها بقوة في الماراثون الرمضاني العام الماضي من خلال مسلسل دايما عامر ومسلسل الاختيار 3 حيث قدمت شخصيتين مختلفتين عن بعضهما بعضًا تمامًا.

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وتصدرت النجمة ميرنا نور الدين في وقت سابق مؤشرات البحث "جوجل"، وذلك بعد نشرها مجموعة صور لها من عطلتها الصيفية على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد نجاحها الكبير في الماراثون الرمضاني لهذا العام.

حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو

وشاركت النجمة نور الدين في مسلسل "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام بشخصية "ميس فدوى".

حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو

مسلسل "دايما عامر" كتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين.

حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو

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