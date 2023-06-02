أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

ردت الفنانة حورية فرغلي على المهندس أحمد حجازي الذي طلب منها الزواج بمقابل مهر مليون دولار بعد أزمتها الأخيرة مع نزار الفارس والجدل المثار حول خطوبتهما.

حورية فرغلي ترد علي تليقها عرض للزواج مقابل مليون دولار

وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنا لا أعلم شيء عن هذا الموضوع، وتفاجأت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا لأن حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ولاية مديرة أعمالي السابقة، متابعة:" مش عايزة ترجعهالي غير لما أديها 200 ألف جنيه بس أنا مش هسيب حقي وهي أصلا ولا جابتلي عرض ولا عملتلي حاجة علشان أديها 200 ألف جنيه.

Advertisements

حورية فرغلي تعلق علي فيديو نزار الفارس

وعلقت “حورية” علي مقطع الفيديو الذي نشره الإعلامي نزار الفارس في وقت سابق وهو يطلبها للخطوبة على الهواء قائلا:" أنا على الهواء بتقدم ليكي وبتشرف مبروك عليكي أنا.

وقالت “حورية":" هذا الفيديو مش خطوبة متسأله:" هل أهلي كانوا متواجدين في الفيديو هل كان فيه ورد في خطوبة من غير وجود الأهالي والفيديو اللي نشره دا مكنش فيه غير مصورين برنامجه فقط.

وكان تقدم أحد المهندسين والذي يدعى أحمد حجازي للزواج بالفنانة حورية فرغلي.

حورية فرغلي تتلقى عرضًا للزواج

وقال أحمد حجازي من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أتقدم أنا المهندس أحمد حجازي بعرض زواج للفنانة الجميلة حورية فرغلي مقابل مهر ومقداره مليون دولار أمريكي عدًّا ونقدًا وذلك بعد التنمر الذي تعرضت له من قبل أحد المذيعين".

وتابع: "الإعلامي ادعى أنه لا أحد يرغب في الزواج بها! كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب في الزواج بها وعلى سنة الله ورسوله، والرجاء توصيل عرض الزواج الجدي للفنانة وفي انتظار ردها".

وكان نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس في وقت سابق مقطع فيديو يوضح جزءًا من حلقته مع حورية فرغلي وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حورية فرغلي وأحد المهندسين، فيتو

نزار الفارس وحورية فرغلي

وظهر نزار الفارس في مقطع الفيديو الذي نشره وهو يطلب يد الفنانة حورية فرغلي على الهواء قائلًا: أنا على الهواء بتقدم ليكِ وبتشرف مبروك عليكِ أنا، لترد الأخيرة قائلة: مبروك عليك أنا، ثم رقص الثنائي مع بعضهما.

وكان رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات حورية فرغلي من جديد بشأن الجدل المثار حول خطبتهما.

نزار الفارس يرد على حورية فرغلي

وقال نزار الفارس في تصريح خاص لـ"فيتو": "كلامها غير صحيح هي قالت إني أنا صورتها بكاميرات مخفية متابعًا: "ولكني لم أفعل ذلك ولو أنا كنت عايز التريند كنت طلعت على كل القنوات الفضائية علشان أقول كدا".

وأضاف: "ولكن أنا لحد دلوقتِ ما ظهرتش في أي قنوات فضائية وهي اللي طلعت وبتتكلم ولكن كلامها غير حقيقي وبرومو الحلقة بتاعتها من البرنامج بيثبت الحقيقة".

وكانت الفنانة حورية فرغلي كشفت تفاصيل جديدة حول ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعة خطبتها للإعلامي العراقي نزار الفارس، موضحة تفاصيل ما جرى في اللقاء بينهما.

وقالت حورية فرغلي فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أمس استقبلت الإعلامي العراقي نزار الفارس فى منزلي، لتسجيل لقاء تليفزيوني معه لعرضه ببرنامجه، وكانت هذه أول مرة فى حياتي أشوفه".

مشهد فيلم كلمني شكرا

وأضافت: "الإعلامي العراقي، أثناء حديثه معي كان طول الوقت بيصور بالهاتف الخاص به، ثم بدأ اللقاء وكانت أسئلته طبيعية وعادية، وفجأة تطرق لأسئلة أخرى منها مشهدي في فيلم كلمني شكرا للمخرج خالد يوسف".

التصوير خلسة

وأوضحت: “من ضمن أسئلة المذيع العراقي كانت خاصة بارتباطي وزواجي وقلت له مفيش نصيب والوقت ما زال مبكرًا، وبعد انتهاء التسجيل معي تفاجأت به يسألني عن المطرب العراقي ماجد المهندس، فقلت له: لم أسمعه، فقام بتشغيل أغنية للمطرب العراقي وطلب مني الرقص معه على أنغامها فوافقت”.

وأكدت: "كل هذا كان في تخيلي أن التصوير انتهى، ولكني اكتشفت أن المذيع العراقي عمل لعبة عليَّ، ثم تفاجأت بما تردد أمس عن ارتباطه بي".

إقامة دعوى قضائية

وتابعت: “الكاميرا التي تم تصويري بها أثناء رقصي مع المذيع العراقي كانت مختفية، والدليل على ذلك أن الصورة بعيدة جدًّا”.

وعن الإجراء القانوني الذى ستتخذه ضد المذيع العراقي، أكدت: "المذيع العراقي أتفه من أقوم بإقامة دعوى قضائية ضده، وهو لا يستحق ذلك فهو قضى على مستقبله الإعلامي جماهيريًّا، فالجمهور عندما يعشق ممثلًا لا يتحمل عنه شيئًا".

نزار الفارس

في أول تعليق له على تصريحات الفنانة حورية فرغلي ونفيها الخطوبة منه رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنانة بشأن عدم خطوبتها عليه.

عمر حورية فرغلي

قال نزار الفارس: "اللي حصل أننا كنا في البرنامج وحورية كانت بتقول لي أنا كبرت في السن وعمليات التجميل ودا كله مش هيخلي حد يحبني ويتجوزني، ومستعدة أتجوز مرة تانية، فقلت لها لا طبعًا لو عرضت عليكِ الجواز دلوقتِ على الهواء تقبلي تتجوزيني، فرحت جدًّا وقالت موافقة، وقمنا رقصنا سوا وكنا المفروض هنتقابل تاني".



خطوبة حورية فرغلي

وأضاف: “استغربت أما حورية فرغلي طلعت قالت إن خطوبتنا مش حقيقي واستغلتني.. هي كانت منكسرة وبتقول ما حدش راضي يتجوزني قلت لها أنتِ فنانة جميلة وأنا عراقي وبطلب إيديك على الهواء ووافقت وقُمنا رقصنا واتصورنا وكانت فرحانة وسعيدة".