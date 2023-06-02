مي فاروق عن أغنية "وافتكرلك إيه": كنت متحمسة للتجربة

علقت المطربة مي فاروق عن تجربتها مع عمرو مصطفى في أغنية “ وافتكرلك أيه” الذي طرحها مؤخرا علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتصدرت التريند عقب طرحها بساعات.

وقالت مي فاروق في تصريح خاص لـ"فيتو":" كنت متحمسة للغاية من التجربة وكنت متوقعة النجاح ولكن لن كنت أتوقع أن الأغنية تنجح في هذا الوقت القياسي وتتصدر الترند.

وتابعت: الفكرة والأغنية كلها بتاعت عمرو مصطفى هو اتصل بيا، وحضرناها، وروحت سجلتها في الاستديو، والتجربة أسعدتني لأن أغنية “وافتكرلك إيه” تحتوي على “لحن شرقي ” صرف، وهذا النوع من الألحان اصبح هذه الفترة قليلا أو نادر الوجود وأنا حبيت اللحن لأني في الحفلات بغني لنجوم الزمن الجميل.

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تجربة مي فاروق مع عمرو مصطفي

و أكملت:" أنا سعيدة للغاية لتجربتي مع عمرو مصطفي وأنا علي المستوى الشخصي بحب فنه جدا وممكن الجمهور يشوفنا في تعاون مع بعض تاني قريب.

و كشفت مي فاروق عن رأيها في تقنية الذكاء الاصطناعي في الغناء قائلة: بالنسبة لهذه التقنية في الغناء أنا أميل للعنصر البشري أكثر من تقنية الذكاء الاصطناعي.

ولفتت:" في الآخر الفنان عنده مشاعر وأحساسيس إنما الذكاء الاصطناعي من صنع الإنسان ولكن هذا “التقنية” مش هتوصل لمرحلة أنها هتقعد الناس في البيت، أهم شيء أن استخدام هذه التقنية يكون بشكل جيد.

وكان المطرب والملحن عمرو مصطفي طرح أولي مشاريع أغاني إحياء التراث الذي أعلن عنه في وقت سابق، حيث أنه تعاون مع مي فاروق في أغنية “و افتكرلك أيه” التي تصدرت تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” عقب طرحها.

وكانت تصدرت المطربة مي فاروق محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد تألقها في حفل “روائع الموجي” الذي أقيم في السعودية مؤخرا بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء.



حفلة روائع الموجي تتصدر الترند

وقالت مي فاروق في تصريح خاص لـ "فيتو" إنه من الطبيعي أن ينال حفل ضم ألمع نجوم الغناء العرب استحسان الجماهير، ولكن الأمر الذي لم أتوقعه أن ينال صوتي استحسان كل هذا العدد من الجماهير".

وأوضحت أنها لم تواجه أية صعوبات في بروفات الحفل، رغم أنها كانت كثيرة ومكثفة من أجل أن يخرج الحفل بشكل يليق بتاريخ الموجي.

تعليق مي فاروق عن مقارنتها بشيرين وأنغام

وعن مقارنتها بصوت المطربتين شيرين وأنغام قالت مي: “إنه لا يوجد في الفن شيء اسمه مقارنة صوت مطرب بآخر، ولكن الجمهور هو الذي يعقد هذا النوع من المقارنات، وهي مسألة تتحكم فيها العواطف”.



وأكدت مي أن أنغام وشيرين مطربتان كبيرتان لهما تاريخ فني حافل، ومن صاحبات الصوت المميز في الوطن العربي.

وكشفت “مي” عن أمنيتها تقديم ديو غنائي مع الفنان صابر الرباعي قائلة: "أنا من صغري وأنا بحلم أقدم ديو غنائي مع صابر الرباعي لأني بحبه جدا وحتي لما شوفته قولتله كدا".



مي فاروق توجه رسالة إلى الجمهور بعد حفل روائع الموجي

وعلى الجانب الآخر كانت المطربة مي فاروق وجهت في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة إلى الجمهور، وذلك بعد ردود الفعل التي تلقتها عقب مشاركتها في حفل روائع الموجي بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم مساء الخميس الماضي.

وكتبت مي فاروق قائلة: "أنا لسه واصلة من السفر حالا مش هقدر أعبر لكم أنتم عاملين إيه فيا من إمبارح من كتر الحب والتقدير الكبير اللي لاقيته منكم سواء هنا أو على تويتر أو تليفونات ورسائل.. شكرا من قلبي فرحتكم بيا وليا بالدنيا كلها.. ومهما شرحت مش هقدر اوفيكم حقكم.. شكرا شكرا من قلبي.. أنا بحبكم جدا".

وأضافت عن حفل روائع الموجي: "سعيده جدا بالاحتفال وبتكريم فنان اتربينا علي موسيقاه وأثرت في وجداننا جميعا فهو يستحق لجماله وفنه الموسيقار الكبير هاني شنودة وسعِدت جدا أني كنت ضمن هذه الكوكبه الرائعه".

تألق مي فاروق حفل روائع الموجي

و تألقت الفنانة مي فاروق، خلال حفل روائع الموجي، بأغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأبهرت مي فاروق، حضور حفل روائع الموجي، بصوتها المميز مع أغنية "اسأل روحك" أم كلثوم، ليتفاعل معها الجميع بالتصفيق الحار.

الموسيقار محمد الموجي

ومحمد الموجي عَلم من أعلام فن الموسيقى في مصر وأحد روادها العظام، صنع ألحانًا عذبة شجية قدمت أجيالًا من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وساهم في نجومية الكثير منهم، هو من أكبر المجددين في الموسيقى، وألحانه ما زالت تغذي الآذان حتى الآن.