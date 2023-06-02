تفاصيل حفل الموسيقار هاني شنودة في التجمع الخامس 16 يونيو

يستعد الموسيقار الكبير هاني شنودة لإحياء حفل على أحد المسارح في إحدى المولات الكبرى بالتجمع الخامس ومن المقرر إقامته يوم 16 يونيو الجاري، ومن المفترض أن يقدم “شنودة” باقة من أبرز ألحانه التي تعاون فيها مع مجموعة من النجوم.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الموسيقار هاني شنودة بالتجمع الخامس كالآتي:" الفئة الأولي 250 جنيها والفئة الثانية 350 جنيها والفئة الثالثة 550 جنيها أما عن الفئة الرابعة 800 جنيه

وكان عبر الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2023، مشيرا إلى أن الجائزة من اسمها تعني التقدير لما قدمه طوال مسيرته.

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الموسيقار هاني شنودة

وأضاف هاني شنودة في تصريح سابق لـ "فيتو" أنه بعد مسيرة فنية تمنحك الدولة المصرية جائزة هو أمر لا مثيل له، وشعور غاية في الروعة بالتأكيد، مؤكدا أهمية ذلك الشعور في نفس وروح الفنان أو المبدع.

وتابع: "اتكرمت في العديد من الدول، لكن في النهاية هاني شنودة صنع في مصر، والتكريم من بلدي لا يضاهيه أي تكريم".

جائزة الدولة التقديرية 2023

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يوم الثلاثاء الماضي أسماء الفائزين بجوائز الدولة في فروعها المختلفة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية".

الموسيقار هاني شنودة، فيتو

وحصل على الجائزة التشجيعية في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، والأستاذ صلاح سالم.