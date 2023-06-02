الجامعة الأمريكية تكرم أبطال مسلسل جعفر العمدة ومحمد رمضان يعتذر عن عدم الحضور (صور)

كرمت الجامعة الأمريكية أبطال مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان والذي عرض في رمضان لهذ العام.

وحضر حفل التكريم المخرج محمد سامي وعصام السقا ومحمد عبدالله وطارق النهري ومنذر رياحنة وغيرهم.

و اعتذر الفنان محمد رمضان عن عدم حضور حفل تكريم مسلسل جعفر العمدة الذي أقيم في الجامعة الأمريكية.

تكريم أبطال مسلسل جعفر العمدة، فيتو

وكانت النجم محمد رمضان تحدث في وقت سابق عن نجاح مسلسل “جعفر العمدة” الذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام قائلا:" لمست نجاح مسلسل جعفر العمدة في كل مكان في الدنيا وكنت مبسوط به جدا لأني كنت مراهن عليه وقلت قبل كده أنه هيتخطي نجاح كل أعمالي السابقة".

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وأضاف من خلال لقائه في برنامج “the insider”: "بالفعل حصل وبالأرقام هو تخطي كل الأعمال دي وإن شاء الله المسلسل اللي بعده يتخطي النجاح".

كما تحدث رمضان عن نجاح فيلم هارلي قائلا:" سعيد جدا بنجاح الفيلم والإيرادات المحترمة رغم أنه اتعمل في وقت قياسي وبتمني التوفيق في فيلم ع الزيرو في عيد الأضحي".

تكريم أبطال مسلسل جعفر العمدة، فيتو

مسلسل جعفر العمدة

يشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وخاض الفنان محمد رمضان سباق أفلام عيد الفطر لهذا العام بفيلمه الجديد هارلي بمشاركة نخبة من النجوم وهما محمود حميدة ومي عمر وحسن شتا وغيرهم.

إيرادات فيلم هارلي

وحقق فيلم هارلي للفنان محمد رمضان الذي شارك به في موسم أفلام عيد الفطر أكثر من 118 ألف جنيه في صالات السينما أمس الأحد.

أبطال فيلم هارلي

وفيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

تكريم أبطال مسلسل جعفر العمدة، فيتو

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