نقابة المهن الموسيقية ترد على بيان الموسيقار منير الوسيمي بشأن أزمته مع مصطفي كامل

ردت نقابة المهن الموسيقية علي البيان الذي أصدره الموسيقار منير الوسيمي اليوم الجمعة بشأن أزمته مع الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقين

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسقية في تصريح خاص لـ"فيتو":" الفنان مصطفي نقيب المهن الموسيقية لا يلتفت لهذا الكلام الذي هو عار تماما من الصحة بل مرفوضا جملة وتفصيلا.

و تابع:" والفنان مصطفي كامل يتابع عمله النقابي بكفاءة واقتدار ومجلس الإدرة والجمعية العمومية سعداء بما تحقق في الشهور القليلة الماضية، من تطوير وزيادة معاشات ونجاحات كما أن احتفظ بكافة الحقوق القانونية.

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ورد الموسيقار منير الوسيمي نقيب المهن الموسيقية الأسبق علي الفنان مصطفي كامل النقيب الحالي وأصدر بيانا اليوم

بيان من الموسيقار منير الوسيمي

وجاء نص البيان كالآتي:"ردا على بعض الادعاءات التي أصر الزميل مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، على نشرها ونسبتها لي وأنا بريء منها، فهذا الأمر قد نظره القضاء في القضية المرفوعة منه ضدي وقد خسرها ورغم ذلك أصر الزميل على إعادة النشر، بالرغم من احتواء ما نشره على السب والقذف والتشهير، ونشر معلومات غير صحيحة تسيء إلى شخصي وتاريخي.

وأضاف الوسيمي: لا أعلم ماذا يريد مصطفي كامل، هل كل ذلك بسبب أني ابديت رغبة في الترشح لمنصب النقيب العام للمهن الموسيقية في دورة ٢٠٢٣.

وتساءل الوسيمي: أليس ذلك حقا طبيعيا لأي عضو في الجمعية العمومية؟ وليتقدم كل من يريد الترشح، وأن تقام انتخابات نزيهة، ودع الصندوق يتكلم، إنه لأمر عجيب حقا، الحجر على حرية الأعضاء.

وأعلن الوسيمي أنه جلس مع المستشار القانوني وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى كامل وضد مروجي هذه الادعاءات للمرة الثانية، كما أعاد طرح صورة ضوئية من حكم الصادر القضية التي خسرها كامل أمام مجلس الدولة لصالح الوسيمي.

وكان الفنان مصطفي كامل أصدر بيانا مؤخرا أعلن فيه أن سيتخد الإجراءات القانونية ضد الموسيقار منير الوسيمي بعد تصريحاته الأخيرة عن الموسيقيين.