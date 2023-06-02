منير الوسيمي: أغاني عمرو دياب استهلاكية زي "البرجر" (فيديو)

تحدث الموسيقار منير الوسيمي عن النجم عمرو دياب والكينج محمد منير وما قدموه من أغاني على مدار مسيرتهما.

منير الوسيمي

وقال منير الوسيمي في لقائه مع برنامج بالخط العريض والمذاع عبر قناة الحياة: "أغنية عمرو دياب استهلاكية مناسبة للعصر اللي احنا فيه استهلاكي زي البرجر والساندوتش".

وأضاف الوسيمي: "أما منير فالأغاني بتاعته غريبة لغاية دلوقتي الكبار والصغار والشباب حافظينها.. أما مدحت صالح فهو امتداد طبيعي لعلي الحجار محمد الحلو ومحمد ثروت".

Advertisements

أزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية مشف كواليس وأسباب الخلاف وحرب التصريحات بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والموسيقار منير الوسيمي قبل انتخابات النقابة المقررة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج خط أحمر والمذاع عبر قناة الحدث اليوم: "الموضوع قديم جديد فتح في ٢٠١١ عندما تم إرسال بعض الملاحظات من الجهاز المركز للمحاسبات على النقابة خلال فترة تولي الموسيقار منير الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين".

وأردف: "احتفظ الفنان مصطفى كامل بكل الملاحظات دي وكان في وقت الثورة.. فالموضوع لم يأخذ إجراءات التقاضي الكاملة وقتها".

وأوضح: "لكن أستاذ منير الوسيمي رد وقال إنه معاه حكم قضائي ببراءته من الكلام دا.. والموضوع كان شبه انتهي".

وأضاف متحدث نقابة الموسيقيين: "فوجئنا بعدد من التصريحات تصدر من الأستاذ منير الوسيمي بخصوص ترشحه وانسحابه من انتخابات الموسيقيين القادمة وهو حقه.. لكن بعدها قال مصطفى كامل ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية وأنه تنازل عن عضويته وهذا الكلام عار عن الصحة ومصطفى رد وقال إنه محصلش أصلا.. ولا يمكن كانت أوراقه تقبل من اللجنة القضائية وهو ليس عضوا في النقابة".