الدوري المصري، وصول بيراميدز الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة فيوتشر (صور)

الدوري المصري، وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز. في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة



ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

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ويسعي نادي بيراميدز لمطاردة الأهلي على القمة والحفاظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في حين يسعى فيوتشر للفوز للاقتراب من للمركز الثاني على حساب بيراميدز

ترتيب بيراميدز وفيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاءً وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.



ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاءً وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18

حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر

ويدير لقاء بيراميدز وفيوتشر طاقم حكام مكون من طارق مجدي حكما للساحة ويوسف البساطي وأسامة السيد مساعدين والسيد منير حكم رابع وسيد شعبان حكما للفار وشريف عبدالله حكم مساعدا للفار.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة فيوتشر بالدوري



وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.



إصابة رمضان صبحي

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.



أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

سفر عبد الله السعيد وأسامة جلال إلي ألمانيا



كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن ثنائي فريق الكرة، عبد الله السعيد وأسامة جلال، مستمران في برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم وأفضل الأطباء هناك.

إصابة عبد الله السعيد وأسامة جلال



ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح المنيري أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.

وأكد أن عبد الله السعيد والذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي وأكد عدم حاجته لجراحة، والاكتفاء بحقن موضعي في مكان الإصابة، ومواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين قادمين، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية.

وأوضح أن أسامة جلال هو الآخر والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه في موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.