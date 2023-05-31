الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

بيراميدز يمدد تعاقد بلاتي توريه رسميا حتى عام 2026 (فيديو)

بلاتي توريه، فيتو
بلاتي توريه، فيتو

بيراميدز، أعلن نادي بيراميدز منذ قليل تمديد عقد متوسط ميدانه اللاعب البوركيني  بلاتي توريه لمدة 3 سنوات جديدة ليمتد حتى 2026.

 

ونشر نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لبلاتي توريه يحمل قميص بيراميدز برقم 2024 وعلقت: " النينجا مستمر مع الفريق حتى عام 2026، بلاتي توريه يمدد تعاقده مع بيراميدز.

 

ويستعد فريق بيراميدز القادمة أمام فريق فيوتشر في  اللقاء المهم والحاسم فى صراع شرس على المركز الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد خوضه مواجهة الاتحاد السكندري أمس الاثنين.

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موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء الجمعة القادم باستاد الدفاع الجوي  ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري 

 

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بيراميدز والاتحاد السكندري 

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

 

أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري 

أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢، وجاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

وفي الشوط الثاني أحرز فخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
 

ترتيب فيوتشر بالدوري 

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

 

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.


محمد حمدي أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز

اختير محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية في مواجهة الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الغالية.

فيوتشر

طبيب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن شعور رمضان صبحي بآلام في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بآلام في الضامة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد، مشددا على أن اللاعب سيجري فحوصات طبية وأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها ومدة العلاج.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه  - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى-     رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس


عقوبات مباراة فيوتشر وإنبي

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التى يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قراراتها بشأن مباراة إنبى وفيوتشر فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.

وجاءت القرارات كالتالى:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم، والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى قيمتها 25 ألف جنيه، على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.
 

 

 

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